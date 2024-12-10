



Як атмосфера у школі впливає на рівень тривожності - 10.12.2024 22:19

З'ясувалося, як атмосфера у школі впливає на рівень тривожності у дітей

У суспільстві проблема тривожності серед школярів стає дедалі актуальною. Дослідження показують, що рівень тривожності у дітей та підлітків залежить від багатьох факторів, включаючи атмосферу в освітньому середовищі. Вчені з'ясували, як психологічна безпека у школі впливає на тривожність учнів.

Вчені з'ясували, як психологічна безпека у школі впливає на тривожність учнів

Дослідники вирішили оцінити взаємозв'язок тривожності школярів із показниками психологічної безпеки освітнього середовища. Для досягнення цієї мети було проведено дослідження за участю 40 школярів (20 хлопчиків та 20 дівчаток) у віці 14 років.

Методика діагностики шкільної тривожності Р. Філліпса, Щоб провести дослідження комфортності та безпеки учнів, використовувався опитувальник «Психологічна безпека освітнього середовища».

За результатами дослідження з'ясувалося, що дівчата мають вищий рівень самооцінної тривожності та переживають соціальний стрес сильніше, ніж хлопчики.

Невизначеність — один із найбільш дискомфортних для людини станів, і у підлітковому віці це відчувається особливо гостро. Як безпечніше для свого психічного здоров'я реагувати на невизначеність.



«Рівень тривожності негативно пов'язаний із задоволеністю освітнім середовищем. У свою чергу, це веде до збільшення проблем та страхів у взаєминах з учителем та до складнощів самовираження (у хлопчиків). У дівчаток рівень тривожності також негативно пов'язаний із задоволеністю освітнім середовищем, і проявляється це у страху перевірки знань та соціального стресу», — зазначає Анастасія Іванова.

Кореляційний аналіз виявив взаємозв'язки між рівнями тривожності та факторами психологічної безпеки. Наприклад, у хлопчиків спостерігається негативний взаємозв'язок між шкільною тривожністю та психологічною захищеністю, а у дівчаток — між переживанням соціального стресу та рівнем психологічної задоволеності освітнім середовищем.

Дані результати підтверджують гіпотезу про те, що існує гендерно-залежна кореляція між тривожністю школярів та показниками психологічної безпеки освітнього середовища. Високий рівень тривожності може негативно позначитися на задоволеності освітнім процесом, що може призвести до проблем у відносинах з вчителями і однокласниками.

Проблема підвищеної тривожності серед школярів потребує особливої ​​уваги з боку педагогів та батьків. Створення безпечного та комфортного освітнього середовища є ключовим фактором у зниженні рівня тривожності у дітей. Це включає забезпечення умов для позитивної взаємодії між учнями і викладачами, що сприяє розвитку впевненості в собі та поліпшенню психоемоційного стану підлітків.

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