



Іран призупинив авіарейси до Сирії до 22 січня - 16.12.2024 13:12

Іранські авіакомпанії тимчасово відмінили всі рейси до Сирії до 22 січня. Причиною стала нестача погоджень із новою владою в Дамаску.

Про це заявив голова Організації цивільної авіації Ірану Хосейн Пурфарзане, передає Report із посиланням на ТАРС.

"На даний момент польоти до Сирії заборонені до 22 січня, проте на рейси до Лівану жодних обмежень не поширюється", - повідомив він, наголосивши, що рішення про припинення носить тимчасовий характер.

Для відновлення авіасполучення необхідно отримати офіційні дозволи від країни призначення. Пурфарзане також додав, що в Ірані активно ведуться переговори з сирійською владою для врегулювання ситуації та якнайшвидшого відновлення регулярних рейсів.

Крім того, голова організації зазначив, що подібні труднощі спостерігаються не лише із Сирією, а й із Єгиптом:

"Для відновлення рейсів між Іраном та Єгиптом необхідно, щоб влада обох країн прийшла до взаємної угоди. Ми сподіваємося на позитивний результат цих переговорів", - сказав він.

Водночас він наголосив, що обмеження пов'язані виключно з питаннями координації та не стосуються інших напрямів, таких як Ліван.

Експерти в авіаційній галузі вважають, що призупинення польотів може вплинути на туристичний потік та транспортні зв'язки між країнами, що наголошує на необхідності якнайшвидшого врегулювання ситуації.

Раніше Іран активно розвивав авіасполучення з Сирією, що сприяло зміцненню двосторонніх відносин та економічного співробітництва. Відновлення рейсів стане важливим кроком до нормалізації транспортної інфраструктури у регіоні.

Іран призупинив авіарейси до Сирії до 22 січня

Іранські авіакомпанії скасували всі рейси до Сирії до 22 січня через відсутність узгодження з новою владою в Дамаску.

Про це повідомив голова Організації цивільної авіації Ірану Хосейн Пурфарзане, передає Report із посиланням на ТАРС.

"Наразі польоти до Сирії заборонені до 22 січня, проте на рейси до Лівану жодних обмежень не поширюється", - зазначив Пурфарзане.

Він уточнив, що для відновлення авіасполучення буде потрібний офіційний дозвіл з боку приймаючої країни.

За його словами, схожа ситуація спостерігається і з Єгиптом:

"Влада двох країн має досягти домовленості, щоб ми могли відновити рейси між Іраном і Єгиптом", - додав він.

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