



Послуги служби зайнятості для людей перед пенсійного віку - 13.12.2024 15:47

Служба зайнятості пропонує свої сервіси людям передпенсійного віку. Ці послуги спрямовані на адаптацію до вимог сучасного ринку праці, здобуття нових професійних навичок та підтримку підприємницьких ініціатив.

Одним із ключових напрямків є професійне навчання зареєстрованих безробітних. Таке навчання організовується на замовлення роботодавця або для самозайнятості, якщо людина планує розпочати власну справу. Столична служба зайнятості організовує курси для здобуття нових професій, навчання цифровій грамотності та освоєння сучасних технологій, що є необхідними для успішного працевлаштування.

Окрім того, люди віком 45+, які не є зареєстрованими безробітними, можуть отримати ваучер на навчання.

Ваучер – це документ, що дає змогу безоплатно підвищити кваліфікацію або отримати нову професію за затвердженим Мінекономіки переліком зі 155 професій і спеціальностей. Вартість ваучера станом на сьогодні - до 30 тисяч гривень.

Для адаптації до нових професійних викликів охочим пропонуються профорієнтація та психологічна підтримка. Вони включають тренінги та семінари, допомогу у складанні резюме та підготовці до співбесід, а також психологічну підтримку для підвищення особистої впевненості та мотивації до праці.

Столична служба зайнятості також сприяє розвитку підприємницьких ініціатив. Починаючи з 2022 року служба зайнятості реалізує урядову програму з надання грантів на створення або розвиток вже діючого бізнесу. За цією програмою, яка є досить популярною серед українців, можна отримати кошти в розмірі від 50 до 250 тисяч гривень. Ветерани та члени їх сімей на реалізацію своїх бізнес-ідей можуть отримати грант до 1 млн грн. Заявки на участь у грантових програмах подаються через Дію разом із бізнес-планом. Важливо, що це безповоротна державна допомога. Кошти отриманого гранту повертаються підприємцем шляхом сплачених податків і зборів. У центрах зайнятості громадяни можуть отримати консультації щодо відкриття бізнесу, а також пройти курси з основ підприємництва та отримати підтримку на кожному етапі реалізації своєї справи.

Всім охочим пропонується соціальна підтримка та тимчасова зайнятість. Вона включає можливість участі у громадських роботах для отримання додаткового доходу, фінансову допомогу у разі настання безробіття, а також адаптацію до змін із використанням психологічної підтримки.

Також важливою є інформаційна підтримка, яка включає консультації щодо актуальних вакансій та можливостей працевлаштування, доступ до бази вакансій, що відповідають досвіду та кваліфікації шукачів, а також інформування про права, пільги та соціальні гарантії.

«Передпенсійний вік — це не про завершення кар’єри, а про нові професійні можливості. Ми віримо, що кожен може знайти своє місце на сучасному ринку праці. Наші програми створені для того, щоб допомогти людям не лише працевлаштуватися, а й здобути нові знання чи навіть розпочати власну справу», — зазначив директор Київського міського центру зайнятості Дмитро Новицький.

Крім того, служба зайнятості стимулює роботодавців через надання компенсацій за працевлаштування людей передпенсійного віку, адже громадяни, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років, належать до категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

Зараз роботодавці все частіше розглядають можливості працевлаштування людей за 50 років, адже це професійні та висококваліфіковані кадри, які можуть стати цінними працівниками для будь-якої компанії.

Довідково: з початку 2024 року послугами столичної служби зайнятості скористалися понад 5 000 людей віком 50+.

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