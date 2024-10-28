Новый год:2025 время перезагрузки и новых надежд

- 21.11.2024 14:56
Новый год:2025 время перезагрузки и новых надежд

Дорогие друзья, приближение Нового года – это всегда особенный момент. Для кого-то это повод подвести итоги, для других – попытка оставить старое сзади и начать с чистого листа. Однако этот год был непростым и многим из нас не хочется праздновать или даже думать о планах. Но, несмотря ни на что, я хочу обратиться к вам с простым напоминанием: вы сильнее, чем думаете, и будущее стоит вашей веры.

Старые раны и новые возможности

Психолог Виктория Коретник
2023 год оставив следы в нашей душе, уме и сердце. Для многих это были потери, разочарование, борьба со страхами и неопределенностью. Но в каждом сложном опыте скрывается возможность научиться, измениться и найти новые ресурсы в себе.

Прежде чем шагнуть в 2025 год, дайте себе час проинформировать, что даже в темные часы вы продолжали двигаться вперед. Каждый день был победой.

Новый год как символ надежды
Нам часто кажется, что смена календаря – это только условность. Но психологически Новый год – это важный ритуал. Он позволяет нам закрыть одну главу и начать другую, придавая надежду силу действовать.

Спросите себе:

Чего я хочу для себя в 2025 году?
Что я могу сделать, чтобы этот год стал лучше?
Возможно, это небольшие шаги: заботиться о здоровье, больше часа проводить с близкими или найти новое хобби. Главное – фокусироваться на том, что вы можете изменить.

Три шага для эмоциональной перезагрузки

Отпустите прошлое.
Вспомните все моменты, вызвавшие боль или разочарование в этом году. Запишите их на бумаге и скажите себе: Это было, но остаться в 2023 году. Сжигание или символическое уничтожение этого списка может оказаться маленьким, но важным ритуалом.
Составьте список признательности.
Даже в самый тяжелый год были моменты, за которые вы можете поблагодарить. Это могут быть поддерживающие люди, маленькие победы или просто ощущение тепла. Запишите их и вы увидите сколько у вас ресурсов.
Визуализируйте свое будущее.
Закройте глаза и представьте, как хотите увидеть свой идеальный день в 2025 году. Где вы? Что вы чувствуете? Какие люди рядом? Дайте себе волю помечтать.
Новогодние обещания: для себя, а не для других
Многие дают себе обещания на Новый год, но часто ощущают давление, что нужно добиться всего сразу. На этот раз поступить иначе:

Выберите только одну-две главные цели, которые важны именно для вас.
Разбейте его в маленькие задачи.
Не наказывайте себе, если что-нибудь пойдет не так.
Заботьтесь о себе
В любых обстоятельствах забота о себе – это основа, на которой держится все остальное. Это касается как физического здоровья, так и эмоционального.

Заботьтесь о теле.
Здоровый сон, правильное питание и даже небольшие прогулки помогут вам лучше себя чувствовать.
Делайте то, что доставляете радость.
Это может быть чтение, слушание музыки, рисование или встреча с друзьями.
Помните о своих границах.
Не разрешайте другим людям или обстоятельствам забирать больше, чем вы можете дать.
Мы все вместе
В этом году мы как никогда поняли важность единства. Даже если сейчас кажется, что мир трещит по швам, мы все продолжаем жить, бороться и поддерживать друг друга.

Пусть 2025 станет годом мира, доброты и внутренней силы. Пусть каждый из вас найдет точку опоры, свои источники вдохновения и любви.

Платинова Буковина Чернівці

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