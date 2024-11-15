



Як заброньованому виїхати за кордон? - 15.11.2024 13:14

Виїзд за кордон у відрядження: кого стосується та які документи потрібні

З початком дії воєнного стану в Україні запроваджено обмеження на перетин кордону для військовозобов’язаних чоловіків. Однак для деяких категорій громадян, зокрема заброньованих працівників, передбачена можливість службових поїздок за кордон.

Хто може виїжджати у відрядження?

Право на закордонне відрядження мають військовозобов’язані громадяни, які отримали відстрочку від мобілізації. Така відстрочка надається у зв’язку з критичною важливістю професійної діяльності конкретного працівника для функціонування держави чи її економіки.

Які документи потрібні?

Для оформлення виїзду необхідно підготувати та мати при собі:

Підтвердження відстрочки:

Актуалізований військово-обліковий документ (ВОД) з відміткою про надану відстрочку.

Документи про бронювання:

Витяг із системи "Дія" (у разі електронного оформлення бронювання).

Або витяг із наказу Міністерства економіки України про бронювання.

Наказ про відрядження:

Завірений наказ роботодавця, у якому зазначені мета відрядження, країна призначення та строки перебування.

Підготовка до виїзду

Перш ніж вирушати у відрядження, варто перевірити:

Чи всі документи дійсні й правильно оформлені.

Відповідність інформації в документах меті поїздки.

Поточні правила перетину кордону, які можуть змінюватися залежно від ситуації.

Рекомендації для працівників

Тримайте копії важливих документів у друкованому й електронному форматі.

Регулярно відстежуйте офіційні повідомлення щодо перетину кордону.

Ведіть комунікацію з роботодавцем у разі виникнення питань під час перевірки документів.

Дотримання всіх вимог і правильна підготовка документів забезпечують легітимність виїзду у відрядження навіть за умов воєнного стану.

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