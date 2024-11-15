Як заброньованому виїхати за кордон?- 15.11.2024 13:14
Виїзд за кордон у відрядження: кого стосується та які документи потрібні
З початком дії воєнного стану в Україні запроваджено обмеження на перетин кордону для військовозобов’язаних чоловіків. Однак для деяких категорій громадян, зокрема заброньованих працівників, передбачена можливість службових поїздок за кордон.
Хто може виїжджати у відрядження?
Право на закордонне відрядження мають військовозобов’язані громадяни, які отримали відстрочку від мобілізації. Така відстрочка надається у зв’язку з критичною важливістю професійної діяльності конкретного працівника для функціонування держави чи її економіки.
Які документи потрібні?
Для оформлення виїзду необхідно підготувати та мати при собі:
Підтвердження відстрочки:
Актуалізований військово-обліковий документ (ВОД) з відміткою про надану відстрочку.
Документи про бронювання:
Витяг із системи "Дія" (у разі електронного оформлення бронювання).
Або витяг із наказу Міністерства економіки України про бронювання.
Наказ про відрядження:
Завірений наказ роботодавця, у якому зазначені мета відрядження, країна призначення та строки перебування.
Підготовка до виїзду
Перш ніж вирушати у відрядження, варто перевірити:
Чи всі документи дійсні й правильно оформлені.
Відповідність інформації в документах меті поїздки.
Поточні правила перетину кордону, які можуть змінюватися залежно від ситуації.
Рекомендації для працівників
Тримайте копії важливих документів у друкованому й електронному форматі.
Регулярно відстежуйте офіційні повідомлення щодо перетину кордону.
Ведіть комунікацію з роботодавцем у разі виникнення питань під час перевірки документів.
Дотримання всіх вимог і правильна підготовка документів забезпечують легітимність виїзду у відрядження навіть за умов воєнного стану.
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