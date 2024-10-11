



Огляд основних воєнних дій в Україні з 21 по 27 жовтня - 29.10.2024 09:25

Союзники та партнери підтримують Україну

Країни «Групи семи» ухвалили спільне рішення про надання Україні позики в 50 млрд доларів, джерелом якої стануть заморожені російські активи. Така підтримка є частиною міжнародних зусиль для відновлення української економіки.

Південна Корея готує до відправлення групу розвідників в Україну для моніторингу розгортання північнокорейських військ, що діють на боці Росії. Уряд Кореї також розглядає можливість передачі Україні оборонної зброї.

Європейський Союз висловлює занепокоєння порушенням міжнародного гуманітарного права з боку РФ, закликаючи Москву надати гуманітарним організаціям доступ до українських військовополонених.

Велика Британія надасть Україні кредит у 2,26 млрд фунтів стерлінгів, а Швеція виділила понад $10 млн гуманітарної допомоги. Тим часом Норвегія спрямує понад $100 млн через ПРООН на відновлення української енергетики, в тому числі встановлення сонячних панелей у школах та лікарнях.

Крім цього, компанія Rheinmetall передала Україні 20 одиниць бойових машин піхоти Marder, а Литва інвестує 10 млн євро в виробництво українського ракети-дрона «Паляниця». Велика Британія також виділяє додаткові 120 млн фунтів стерлінгів на підтримку коаліції морських сил, а Франція готує першу партію з трьох літаків Mirage для передачі Україні на початку 2025 року.

США, зі свого боку, пропонують країнам «Групи семи» запровадити санкції на експорт російського паладію та титану.

Сергій Никифоров, речник президента України, спростував інформацію щодо можливого опору семи країн НАТО запрошенню України до Альянсу, зазначивши, що всі союзники працюють над досягненням консенсусу.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) заявив про відсутність співпраці з боку Монголії щодо арешту президента Росії, передавши питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць. Експерти ООН, у свою чергу, вимагають від РФ підтвердження інформації про смерть української журналістки та правозахисниці Вікторії Рощиної

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