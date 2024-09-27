Повіривши псевдобанкіру, буковинка втратила понад 30000

- 24.10.2024 13:01
Повіривши псевдобанкіру, буковинка втратила понад 30000

Повіривши псевдобанкіру, буковинка втратила понад 30 тисяч гривень: поліцейські розпочали кримінальне провадження
Жінка думала, що отримає грошову виплату від благодійної організації, проте виявилося, що її ошукали шахраї. Правоохоронці нагадують про дотримання правил онлайн-безпеки.

Учора, 24 жовтня, із заявою про шахрайство до відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП звернулася 36-річна жителька села Перебиківці. Жінка розповіла поліцейським, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником банку. Співрозмовник повідомив буковинці, що вона має можливість отримати додаткову грошову виплату від благодійної міжнародної організації. Жінка повірила псевдобанкіру та, виконуючи його вказівки, продиктувала тризначний код, який надійшов їй в SMS-повідомленні. У результаті з картки заявниці зникло понад 30 тисяч гривень.

Слідчі поліції за фактом незаконного заволодіння коштами буковинки відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають заходів для встановлення особи афериста та притягнення до відповідальності.

Правоохоронці нагадують громадянам, як вберегти свої заощадження:

• якщо ви отримали подібний дзвінок, негайно припиніть розмову;

• співробітники фінансової установи ніколи не перевіряють персональні дані;

• не розголошуйте коди, які приходять в SMS-повідомленнях, а також не набирайте невідомі комбінації цифр;

• якщо ви зрозуміли, що розголосили персональні дані картки аферистам або з вашим рахунком проводять підозрілі операції – негайно заблокуйте картку та доступ до інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку.

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102».

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: шахраї Чернівці

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