



Россия потеряла 30 тысяч тонн боеприпасов в Торопце - 22.09.2024 18:02

Россия потеряла 30 тысяч тонн боеприпасов в Торопце, что составляет её запас на 2-3 месяца ведения войны в Украине — разведка Эстонии

Российские войска понесли серьёзные потери в результате удара по складу боеприпасов в Торопце, Тверская область. По данным эстонской разведки, уничтожено около 750 тысяч единиц боеприпасов, что эквивалентно двум-трём месяцам боевых действий на территории Украины. Эту информацию обнародовала Эстонская общественная телерадиовещательная компания (ERR) со ссылкой на заявление Антса Кивиселга, руководителя разведывательного центра Сил обороны Эстонии.

«В результате взрыва уничтожено 30 тысяч тонн взрывоопасных материалов, что в переводе на снаряды составляет 750 тысяч единиц. Если учитывать среднюю интенсивность боёв, Россия использует около 10 тысяч снарядов в неделю. Соответственно, это был их запас на 2-3 месяца. Эти потери существенно отразятся на ситуации на фронте в ближайшие недели», — подчеркнул Кивиселг на пресс-конференции Министерства обороны Эстонии.

Он также добавил, что незадолго до атаки на склад прибыла партия дополнительных боеприпасов, которые были доставлены поездом. После удара, боеприпасы взорвались вместе с бункерами, что усугубило потери.

Кивиселг также прокомментировал общую военную ситуацию в Украине за последнюю неделю, отметив, что несмотря на внутренние проблемы, Россия продолжает сохранять инициативу на линии фронта. «Российские силы по-прежнему нацелены на захват Луганской и Донецкой областей... Несмотря на атаки на Курскую область, российские войска не отступили с покровского направления, и на данном участке фронта не ожидается значительных изменений в ближайшее время», — заявил он.

При этом глава разведывательного центра отметил, что украинские вооружённые силы удерживают инициативу на оперативном уровне в Курской области. «Россия действительно предприняла контратаку на прошлой неделе и продвинулась немного вперёд, но украинские войска продолжают удерживать свои позиции и также проводят свои контратаки. В частности, в четверг ВСУ открыли новый коридор для наступления в районе Глушково, продвинувшись на 6 километров вглубь российской территории, что создаёт возможности для захвата российских подразделений в Курской области», — заключил Кивиселг.

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