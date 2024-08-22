



Ізраїль завдав авіаударів по південному Лівану - 19.09.2024 13:00

Ізраїль завдав авіаударів по південному Лівану і заявив, що запобіг спробі вбивства за підтримки Ірану. Про це пише агентство Reuters.

Ізраїльські військові повідомили, що їхні літаки вночі атакували кілька сіл на півдні Лівану. Джерела з місцевих органів безпеки та телеканал "Хезболли" al-Manar TV заявили, що авіаудари відновилися після обіду, поблизу лівансько-ізраїльського кордону.

Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті звернувся до Ради безпеки ООН із закликом рішуче реагувати на те, що він охарактеризував як "ізраїльську агресію" та "технологічну війну" проти його країни.

Ізраїль стверджує, що конфлікт із "Хезболлою", так само як і війна проти ХАМАСу в Газі, є частиною ширшого регіонального протистояння з Іраном. Тегеран підтримує не лише ці дві організації, а й збройні угруповання в Сирії, Ємені та Іраку.

У Лівані також зросла кількість жертв через вибухи пейджерів та рацій. За останніми даними, загинули 37 людей, ще понад 2 тисячі отримали поранення. Серед постраждалих – бійці "Хезболли" та медики. Як повідомлялося раніше, пейджери були новітніми моделями, завезеними "Хезболлою" нещодавно.

Ізраїльські військові утрималися від коментарів щодо своєї можливої причетності до цих вибухів.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини