Упродовж минулої доби двоє буковинок стали жертвами шахрайства

- 30.07.2024 11:06
Упродовж минулої доби двоє буковинок стали жертвами шахрайства

 

Упродовж минулої доби двоє буковинок стали жертвами шахрайства: поліцейські розпочали кримінальні провадження

Правоохоронці вкотре застерігають громадян бути обачними, не переходити за підозрілими посиланнями, не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стосується ваших банківських рахунків та в жодному випадку не перераховувати гроші на невідомі рахунки.

Учора, 29 липня, до відділення № 1 (м. Сокиряни) Дністровського райвідділу поліції звернулася 43-річна жителька села Романківці. Жінка розповіла, що на онлайн-платформі розмістила оголошення про продаж запчастин. В подальшому їй зателефонував невідомий, який хотів придбати товар та надіслав у месенджер посилання на оформлення онлайн-доставки. Буковинка перейшла за фішинговим посиланням та ввела код-підтвердження, після чого виявила, що з її рахунку зникло понад 34 тисячі гривень.

Також цього дня, у досить відому шахрайську пастку потрапила 40-річна жителька села Коровія. Заявниця розповіла співробітникам Чернівецького райуправління поліції, що їй зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки банку. Співрозмовник запропонував захистити жінці банківський рахунок від несанкціонованих дій. Буковинка довірилася псевдобанкіру та перерахувала майже 29 тисяч гривень на невідомий рахунок.

За вказаними фактами слідчі та дізнавачі поліції розпочали кримінальні провадження, передбачені ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські вкотре закликають громадян дотримуватись правил онлайн-безпеки. А також наголошують:

не довіряйте незнайомцям та не перевіреній інформації;
не переходьте за підозрілими посиланнями;
не вводьте та не розголошуйте конфіденційну інформацію про ваші банківські рахунки;
Не перераховуйте гроші на невідомі рахунки.
Будьте пильними та не дайте шахраям себе ошукати!

Платинова Буковина Чернівці

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