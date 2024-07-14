



Масштабна кібератака ГУР на Центробанк Росії триває - 29.07.2024 12:40

Вранці 29 липня фахівці з кібербезпеки Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили атаку на Центральний банк Росії. Про це стало відомо з інформованого джерела у розвідці.

Приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси Центробанку Росії працюють із суттєвими перебоями або недоступні для користувачів. У фінансовій організації підтвердили факт кібератаки, зазначивши, що інтенсивність нападу зростає.

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Центральний банк Російської Федерації (Банк Росії) є головним банком першого рівня, основною емісійною та грошово-кредитною установою РФ, який спільно з урядом Росії розробляє та реалізує єдину державну кредитно-грошову політику. Він має особливі повноваження, такі як право емісії грошових знаків та регулювання діяльності банків.

Крім того, російські користувачі не можуть скористатися онлайн-сервісами банку «Зеніт» та Газпромбанку. Ситуацію посилює нестабільний інтернет-зв'язок, оскільки найбільші телекомунікаційні провайдери Росії також піддаються систематичним кібератакам. Зокрема, атака спрямована на провайдера МТС, користувачі якого вже третю добу не можуть повноцінно використовувати послуги.

Нагадаємо, що безпрецедентна кібератака на російські сервіси, які фінансують військово-промисловий комплекс держави-терориста, продовжується з 23 липня. Під удар потрапили ВТБ-Банк, Альфа-Банк, Ощадбанк, Райффайзенбанк, Россільгоспбанк, Росбанк, Газпромбанк, Тінькофф Банк, Дом.РФ та Банк Росії.

Також атакували брокерські додатки, банкомати, російські соціальні мережі та месенджери, інтернет-провайдери, національні платіжні системи.

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Як повідомляють джерела у ГРУ МОУ, операція проти фінансових установ країни-агресора триває.

Як повідомляли ЗМІ, росіяни не можуть зняти готівку після безпрецедентної атаки фахівців із кібербезпеки Головного управління розвідки Міністерства оборони України на банківський сектор.

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