



На Буковині минулої доби поліцейські задокументували дві аварії з потерпілими пішоходами - 29.07.2024 09:35

У селі Звенячин внаслідок наїзду автомобіля травмувалися двоє дітей, віком 12 та 14 років. Ще одна ДТП трапилась у селі Вербівці: у результаті наїзду – травми отримала малолітня дівчинка. Медики госпіталізували потерпілих до лікарень для надання необхідної допомоги. За фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі поліції розпочали кримінальні провадження.

Увечері 27 липня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Звенячин Чернівецького району.

Прибувши на місце події, співробітники Чернівецького районного управління поліції та його відділення № 3 (м. Заставна) попередньо встановили, що 33-річний житель села Степанівка, керуючи автомобілем «ВАЗ-2108», допустив наїзд на двох пішоходів, які рухалися узбіччям на зустріч транспорту. Унаслідок ДТП 12-річна дівчинка та 14-річний хлопець отримали травми різного ступеня тяжкості. Лікарі госпіталізували потерпілих до медичних закладів.

Правоохоронці затримали кермувальника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Цього ж дня ще одна автопригода трапилась у селі Вербівці. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що 56-річний водій автомобіля «ВАЗ-2101», на території власного домогосподарства, рухаючись заднім ходом допустив наїзд на 3-річну дівчинку.

У результаті наїзду малолітня отримала закриту травму живота. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілу до лікарні для надання допомоги.

Відомості про автопригоду слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Транспортні засоби вилучено. Досудові розслідування тривають.

Поліцейські Чернівецької області закликають усіх учасників руху неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Водіям рекомендуємо дотримуватись обмежень швидкісного режиму у межах населених пунктів, особливо при під’їзді до пішохідних переходів. У той час звертаємо увагу пішоходів: переконайтесь у безпечності переходу через проїжджі частини дороги і не забутьте виділяти себе флікерами в темний час доби та при поганій видимості.

Платинова Буковина Чернівці

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