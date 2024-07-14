На Буковині минулої доби поліцейські задокументували дві аварії з потерпілими пішоходами

- 29.07.2024 09:35
На Буковині минулої доби поліцейські задокументували дві аварії з потерпілими пішоходами

У селі Звенячин внаслідок наїзду автомобіля травмувалися двоє дітей, віком 12 та 14 років. Ще одна ДТП трапилась у селі Вербівці: у результаті наїзду – травми отримала малолітня дівчинка. Медики госпіталізували потерпілих до лікарень для надання необхідної допомоги. За фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі поліції розпочали кримінальні провадження.

Увечері 27 липня до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Звенячин Чернівецького району.

Прибувши на місце події, співробітники Чернівецького районного управління поліції та його відділення № 3 (м. Заставна) попередньо встановили, що 33-річний житель села Степанівка, керуючи автомобілем «ВАЗ-2108», допустив наїзд на двох пішоходів, які рухалися узбіччям на зустріч транспорту. Унаслідок ДТП 12-річна дівчинка та 14-річний хлопець отримали травми різного ступеня тяжкості. Лікарі госпіталізували потерпілих до медичних закладів.

Правоохоронці затримали кермувальника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Цього ж дня ще одна автопригода трапилась у селі Вербівці. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького РУП.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що 56-річний водій автомобіля «ВАЗ-2101», на території власного домогосподарства, рухаючись заднім ходом допустив наїзд на 3-річну дівчинку.

У результаті наїзду малолітня отримала закриту травму живота. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілу до лікарні для надання допомоги.

Відомості про автопригоду слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Транспортні засоби вилучено. Досудові розслідування тривають.

Поліцейські Чернівецької області закликають усіх учасників руху неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Водіям рекомендуємо дотримуватись обмежень швидкісного режиму у межах населених пунктів, особливо при під’їзді до пішохідних переходів. У той час звертаємо увагу пішоходів: переконайтесь у безпечності переходу через проїжджі частини дороги і не забутьте виділяти себе флікерами в темний час доби та при поганій видимості.

Платинова Буковина Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Упродовж минулої доби двоє буковинок стали жертвами шахрайства Правоохоронці вкотре застерігають громадян бути обачними, не
- 30.07.2024 11:06
Масштабна кібератака ГУР на Центробанк Росії триває Приблизно з 11:00 за місцевим часом ресурси Центробанку Росії
- 29.07.2024 12:40
Вред и польза мяса: что нужно знать? Рассмотрим основные аргументы за и против потребления мяса.
- 29.07.2024 09:29
У iPhone 16 з'явиться швидка зарядка Заплановані на осінь 2024 смартфони Apple
- 24.07.2024 15:00
Опунція: чим корисна і кому не можна Симпатичний кактус, що складається з «коржиків» - це
- 23.07.2024 12:14
Стріляли в Ірину Фаріон: що відомо? Фото, новини У Львові стався замах на колишнього депутата Верховної ради від партії «Свобода» та викладачку Ірину Фаріон, повідомила прес-секретар партії Христина Равлюк.
- 19.07.2024 21:51
Єврокомісія програла справу про прозорість контрактів на вакцини Скаргу громадян та євродепутатів на відсутність прозорості у
- 18.07.2024 11:34
У Чернівцях поліцейські оперативно затримали місцевого жителя, який ножем поранив знайомого Для з’ясування обставин на місці інциденту працювала слідчо-оперативна група
- 18.07.2024 10:45
За клопотанням слідчих буковинської поліції взято під варту рівнянина, підозрюваного в сприянні нелегального трансфера Співробітники відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП спільно з ...
- 15.07.2024 09:00
Кирило Буданов розповів про спроби замаху на президента Путіна При цьому Пєсков зауважив, що загрози, які походять від київської влади, очевидні.
- 14.07.2024 11:05

Всі новини