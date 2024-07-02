



Суд над бандой, яка незаконно збувала на території регіону прекурсори - 02.07.2024 12:04

На Буковині перед судом постануть члени організованої злочинної групи, які незаконно збували на території регіону прекурсори



Протиправну діяльність чотирьох жителів обласного центру, які нелегально розповсюджували соляну кислоту як засіб для чистки поверхонь викрили та задокументували оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю разом із співробітниками Слідчого управління ГУНП. Наразі поліцейські скерували обвинувальний акт відносно учасників ОЗГ до суду. За скоєне фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 61-річний чернівчанин організував «нелегальний бізнес» шляхом збуту на території Буковини соляної кислоти, яка є прекурсором. До своєї протиправної діяльності фігурант залучив ще трьох спільників, чернівчан, віком 34, 43 та 50 років. Наразі один з них перебуває у розшуку.

Учасники організованої злочинної групи орендували та облаштували підпільний цех для розливання і фасування заздалегідь незаконно придбаних прекурсорів – соляної кислоти.

«Товар» фігуранти маскували в літрових пляшках, які маркували самоклеючими етикетками «Змивка для каменю» з інформацією неіснуючого підприємства. У подальшому учасники ОЗГ підшукували клієнтів та збували прекурсори на території Буковини як очищувачі поверхонь.

Здійснюючи необхідні оперативні заходи, поліцейські задокументували декілька фактів збуту фігурантами заборонених речовин.

Правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців ГУНП провели низку санкціонованих обшуків. Зокрема, в орендованому приміщенні, яке фігуранти облаштували для здійснення незаконної діяльності, на територіях приватних підприємств і торгових точках, де чоловіки збували заборонений товар. Відтак – співробітники поліції виявили та вилучили:

приблизно 7 тонн прекурсору загальною вартістю понад мільйон гривень;

спеціальне обладнання для розливу та фасування прекурсорів;

порожні пляшки, призначені для подальшого розливу соляної кислоти;

бирки, промарковані інформацією неіснуючого підприємства та інші докази протиправної діяльності чернівчан.

Наразі слідчі СУ ГУНП під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно організатора та двох учасників ОЗГ.

Буковинцям інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Організатору злочинної групи слідчі поліції також інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 Кримінального кодексу України (тобто закінчений замах на незаконний збут прекурсорів, вчинений організованою групою).

Поліцейські Буковини й надалі здійснюють заходи щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків та прекурсорів на території Чернівецької області. Якщо ви володієте інформацією про місця, де виготовляють чи вживають заборонені речовини – негайно телефонуйте на спецлінію «102».

Платинова Буковина, Чернівці

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