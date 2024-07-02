



Как составить доверенность за границей украинцам - 12.07.2024 15:13

Если вы находитесь за границей и нуждаетесь в оформлении доверенности на другое лицо для представления ваших интересов в Украине или распоряжения вашим имуществом, существует два основных пути оформления этого документа:

Обращение в дипломатическое учреждение Украины за границей. Это может быть Посольство, Генеральное консульство или любая другая дипломатическая миссия Украины в стране вашего пребывания.

Обращение к местному нотариусу в стране пребывания - актуально для мужчин 18-60 в данное время.

Оформление доверенности в зарубежном дипломатическом учреждении

Если вы выбираете первый вариант, обратитесь в ближайшее Посольство или Консульство Украины. Полный список таких учреждений доступен на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины. К примеру, в Великобритании это можно сделать через Консульство Украины в Лондоне или Эдинбурге.

Процедура оформления доверенности в Консульстве:

Знакомство с необходимыми документами. Посетите сайт Консульства Украины, чтобы узнать какие документы нужны для оформления доверенности.

Заполнение шаблона доверенности. Скачайте и заполните готовый шаблон доверенности с сайта консульства либо скачайте шаблон доверенности на юридическом портале ЛексЮкрейн.

Запись на прием. Заранее зарегистрируйтесь на приём через онлайн систему записи.

Отправка документа на проверку. Отправьте заполненную доверенность на электронный адрес консульства с примечанием "нотариат" и датой запланированного визита.

Подписание документов. Осуществляется лично в присутствии консульского должностного лица.

Передача доверенности. После заверки оригинал документа необходимо передать доверенному лицу, например, с помощью курьерской почты.

Оформление доверенности у местного нотариуса

Местный нотариус может помочь оформить доверенность по двум вариантам:

Удостоверение подписи. Нотариус может засвидетельствовать только вашу подпись под текстом доверенности, написанным на украинском языке. В таком случае документ должен быть апостилирован.

Составление доверенности на иностранном языке. Можно составить текст доверенности на английском языке, заверить его у местного нотариуса, а затем сделать нотариальный перевод документа в Украине.

Как найти нотариуса в Великобритании:

Интернет-ресурсы. Используйте поисковые системы или специализированные сайты для поиска нотариуса в вашем регионе, таких как The Notaries Society или Faculty Office.

Юридические форумы. Можно найти рекомендации на юридических форумах или сообществах.

Местные адвокатские канцелярии. Обратитесь в местные юридические фирмы, которые могут предоставить контакты лицензированных нотариусов.

После составления доверенности у нотариуса необходимо апостилировать документ, разрешающий его использование в Украине.

Важные моменты:

Все документы должны быть подписаны лично заявителем в присутствии нотариуса или консульского должностного лица.

Апостиль. Документы, заверенные иностранными нотариусами, должны быть апостилированы для их правомочия в Украине.

Единый реестр доверенностей. В Украине доверенность должна быть внесена в Единый реестр доверенностей, обеспечивающий ее правовую силу.

Выбор способа оформления доверенности зависит от конкретных обстоятельств и потребностей, но каждый позволяет эффективно решить вопрос представления ваших интересов в Украине.

Платинова Буковина, Чернівці

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