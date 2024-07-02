



За минулу добу у шахрайську пастку потрапили двоє жителів Чернівців: співробітники поліції розпочали провадження - 12.07.2024 14:32

Під час оформлення онлайн-доставки, 33-річна чернівчанка втратила майже 30 тисяч гривень та 900 доларів США. Ще однією жертвою аферистів став 37-річний житель обласного центру, який думав що допомагає знайомій та перерахував на невідомий рахунок майже 9000 гривень. Правоохоронці закликають кожного бути свідомим та недовіряти неперевіреній інформації.

Учора, 11 липня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення від 33-річної жительки міста Чернівців. Жінка розповіла співробітникам Чернівецького районного управління поліції, що розмістила оголошення про продаж автомобільного акумулятора в інтернеті. В подальшому, заявниця в месенджері отримала повідомлення від невідомого, який бажав придбати товар та надіслав посилання для оформлення онлайн-доставки. Чернівчанка перейшла за фішинговим посиланням та ввела реквізити своєї банківської картки. В результаті чого з її картки зникло 29500 гривень та 900 доларів США.

Ще однією жертвою шахрайства став 37-річний чернівчанин. Заявник повідомив поліцейським, що йому надійшло повідомлення в соціальній мережі від імені знайомої з проханням позичити гроші. Чоловік без вагань перерахував на невідомий рахунок 8700 гривень, а пізніше зрозумів, що аккаунт подруги зламали аферисти.

За фактами незаконного заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом, працівники поліції розпочали кримінальні провадження, передбачені ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські наголошують буковинцям:

не довіряйте незнайомцям;

завжди перевіряйте отриману інформацію;

не переходьте за підозрілими посиланнями;

не вводьте та не розголошуйте конфіденційну інформацію чи реквізити карткових рахунків.

Платинова Буковина, Чернівці

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