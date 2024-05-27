Як оновити дані чоловіку в ТЦК, якщо він за кордоном? - відправити заяву поштою - зразок заяви

- 10.06.2024 16:08
Як оновити дані чоловіку в ТЦК, якщо він за кордоном? - відправити заяву поштою - зразок заяви

З 13 червня 2024 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 року № 675 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 і від 16 травня 2024 р. № 560». 

Для громадян, знятих з військового обліку через виїзд за кордон на строк понад три місяці
Увага! Для громадян, які були зняті з військового обліку через виїзд за межі України на строк більше трьох місяців, запроваджено можливість стати на військовий облік без необхідності прибуття в Україну

Громадяни, які були зняті з військового обліку, зобов'язані до 16.06.2024 стати на військовий облік одним із таких способів:

Особисто прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК);
Подати заяву про взяття на військовий облік через закордонні дипломатичні установи.
Заяву про взяття на військовий облік разом з копією першої сторінки закордонного паспорта можна подати поштовим зв'язком. Зразок заяви можна знайти за посиланням: https://bit.ly/3Vw7SLE.

Заяви приймаються відповідно до приналежності до консульських округів. Детальна інформація доступна за посиланням: https://poland.mfa.gov.ua/kontakti.

Увага! Для громадян, які не були зняті з військового обліку та перебувають за кордоном, оновлення військово-облікових даних можна здійснити за допомогою мобільного додатка «Резерв+», створеного Міністерством оборони України. Рекомендуємо ознайомитися з поширеними запитаннями та відповідями щодо мобільного додатка «Резерв+», наданими Міністерством оборони України.

Контакти в Польщі:

КОНСУЛЬСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОСОЛЬСТВА України в Польщі

АДРЕСА: ul. Antoniego Malczewskiego 17, 02-617 Warszawa
E-MAIL: consul_pl@mfa.gov.ua

Консультації можна отримати з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 16:30 за телефонами:
+48 574 702 685 +48 574 703 414 +48 574 707 627 +48 574 711 813 +48 (22) 621 39 79
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ У ВРОЦЛАВІ
+48 71 712 76 00 АДРЕСА:
pl. Biskupa Nankiera 7, 50-140 Wroclaw E-MAIL: gc_plw@mfa.gov.ua
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В КРАКОВІ
+48-12-429-60-66, +48-124-29-45-22 +48-124-29-29-36
АДРЕСА: al. Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514 Kraków
E-MAIL: gc_plk@mfa.gov.ua
ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В ЛЮБЛІНІ
+48-81-531-88-89
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КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ В ГДАНСЬКУ
+48-58-34-606-90
АДРЕСА: ul. Bernarda Chrzanowskiego 60-А, 80-278 Gdańsk
Е-MAIL: gc_plg@mfa.gov.ua


Скачати зразок заяви безкоштовно можна  тут

 

 

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