



Дністер та його притоки різко зменшилися в об’ємі - 27.05.2024 17:42

Це підтверджують відео з різних сіл на кордоні Хмельницької та Чернівецької областей, які публікують місцеві жителі.

На зйомках видно, що вода з річки в деяких місцях майже повністю зникла.

Один із авторів відео припускає, що воду з Дністра спустили для збільшення виробництва електроенергії, ймовірно, для Дністровської ГЕС, яка розташована нижче за течією.

Нагадаємо, останнім часом в Україні спостерігається значний дефіцит електроенергії через пошкодження теплових електростанцій внаслідок російських обстрілів. Вводяться графіки відключення електрики.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини