Дністер та його притоки різко зменшилися в об’ємі- 27.05.2024 17:42
Це підтверджують відео з різних сіл на кордоні Хмельницької та Чернівецької областей, які публікують місцеві жителі.
На зйомках видно, що вода з річки в деяких місцях майже повністю зникла.
Один із авторів відео припускає, що воду з Дністра спустили для збільшення виробництва електроенергії, ймовірно, для Дністровської ГЕС, яка розташована нижче за течією.
Нагадаємо, останнім часом в Україні спостерігається значний дефіцит електроенергії через пошкодження теплових електростанцій внаслідок російських обстрілів. Вводяться графіки відключення електрики.
Коментарі (0)
Другие новости:
У Чернівецькому районі поліцейські задокументували ДТП з потерпілими Учора, 26 травня, в с. Ржавинці трапилася аварія, під час якої
- 27.05.2024 15:36
- 27.05.2024 15:36
Перевод документов для украинцев за границей онлайн Перевод документов: виды и особенности
- 24.05.2024 14:42
- 24.05.2024 14:42
Доверенность на автомобиль: как оформить если украинец за границей? оверенность на автомобиль – это официальный документ, удостоверяющий передачу прав на
- 19.05.2024 18:55
- 19.05.2024 18:55
В Ірані зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Ібрахіма Раїсі Поки що неясно, чи перебував президент у цьому гелікоптері
- 19.05.2024 17:56
- 19.05.2024 17:56
Що у новому законі про мобілізацію? - стисло Стисло згадуємо, що там у новому законі про мобілізацію.
- 18.05.2024 14:55
- 18.05.2024 14:55
Довіреність для переоформлення майна, якщо чоловік за кордоном Як зробити довіреність для переоформлення майна в Україні, якщо чоловік за кордоном?
- 18.05.2024 14:07
- 18.05.2024 14:07
Військові адвокати - задайте питання онлайн! Військові адвокати: Роль, Функції та Важливість
- 16.05.2024 15:39
- 16.05.2024 15:39
Шахраї ошукали буковинців на суму майже 73 тисячі гривень протягом минулої доби 30 квітня двоє заявників стали жертвами шахрайських дій
- 01.05.2024 11:13
- 01.05.2024 11:13
Україна заявила про часткове відступлення від Європейської Конвенції про права людини У заяві зазначено, що під час воєнного стану можливі обмеження
- 30.04.2024 15:29
- 30.04.2024 15:29
На Вижниччині судитимуть прикарпатця, обвинувачуваного у зберіганні та розповсюдженні наркотиків На Вижниччині судитимуть прикарпатця, обвинувачуваного у зберіганні та
- 26.04.2024 10:53
- 26.04.2024 10:53