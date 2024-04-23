В Ірані зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Ібрахіма Раїсі

- 19.05.2024 17:56
В Ірані зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Ібрахіма Раїсі

Вертоліт із кортежу іранського президента зазнав аварії

В Ірані зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Ібрахіма Раїсі, повідомляє Reuters з посиланням на іранське державне телебачення.

Поки що неясно, чи перебував президент у цьому гелікоптері. Будь-яких додаткових подробиць про інцидент іранські ЗМІ не наводять.
ДержТВ Ірану: вертоліт із президентом здійснив жорстку посадку

За попередніми даними, вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрахіма Раїсі, «здійснив жорстку посадку».

За повідомленням державного іранського телебачення, зараз рятувальники прямують до місця події.

Іранські ЗМІ наводять суперечливі повідомлення про інцидент, офіційного підтвердження поки що не було.
Катастрофа вертольота із президентом Ірану: що ми знаємо.

Президент Раїсі летів до Тебрізу з іранської провінції Східний Азербайджан на кордоні з Азербайджаном, де він із президентом Алієвим брав участь у церемонії відкриття греблі на річці Аракс.

Через погану погоду гелікоптер здійснив жорстку посадку у гірській місцевості біля міста Верзеган недалеко від ірано-азербайджанського кордону.

На борту вертольота також були губернатор провінції Східний Азербайджан і міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіан.

Два вертольоти супроводу долетіли благополучно, але з президентським гелікоптером зв'язок встановити поки що не вдалося. Про долю тих, хто перебував на його борту, нічого не відомо.

У гірській місцевості, де приземлився вертоліт, триває велика рятувальна операція, проте сильний туман ускладнює пошуки, які можуть тривати ще
Міністр внутрішніх справ Ірану Ахмад Вахіді підтвердив аварію вертольота конвою Ебрахіма Раїсі.

Місцеві жителі повідомляють про туман у цьому районі, який заважає виявити гелікоптер та визначити його стан.

На борту вертольота також були губернатор провінції Східний Азербайджан і міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіан.

Державне телебачення повідомило, що інцидент стався неподалік міста Джольфа, приблизно за 600 км на північний захід від Тегерана.

Раїсі повертався з Азербайджану, де був присутнім на церемонії відкриття греблі разом із президентом країни Ільхамом Алієвим.

Ключові слова: Ібрахім Раїсі, Президент Раїсі, Президент Ірану

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