



Британський суд відклав екстрадицію Джуліана Ассанжа до США - 01.04.2024 13:10

Високий суд у Лондоні ухвалив рішення відкласти екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа до США і поставив низку умов американському уряду. Якщо протягом трьох тижнів Вашингтон їх не виконає, Ассанж зможе подати апеляцію на рішення про екстрадицію. У США Ассанжу загрожує 175 років ув'язнення

У лютому суд у Лондоні розглядав останню справу про екстрадицію Ассанжа: засновник WikiLeaks подав апеляцію на рішення про його екстрадицію до США. Якщо британський суд залишив би в силі рішення про видачу Ассанжа Штатам, його не можна було б оскаржити в США.

26 березня суд ухвалив рішення не екстрадувати Джуліана Ассанжа до США, доки американська сторона не запевнить, що засновник WikiLeaks зможе посилатися на Першу поправку до Конституції США, яка гарантує свободу слова, що його австралійське громадянство не завдасть шкоди його інтересам у ході процесу, і що в у разі обвинувального вироку йому не загрожує смертна кара.

У рішенні, опублікованому судом, йдеться, що якщо за три тижні суд не отримає таких запевнень, Ассанж зможе подати апеляцію.

Справу продовжать розглядати 20 травня.

У чому Ассанжа звинувачують у США?

Американський Мін'юст звинуватив засновника Wikileaks за 18 пунктами — у шпигунстві та неправомірному використанні комп'ютера у зв'язку з публікацією документів про діяльність США в Іраку та Афганістані. За вказаними звинуваченнями Ассанжу загалом загрожує до 175 років ув'язнення.

У обвинувальному висновку йдеться про те, що Ассанж був спільником колишнього розвідувального аналітика в армії США Бредлі Меннінга (тепер Челсі Меннінг). Австралійцю звинувачують у незаконному одержанні та публікації секретних документів, пов'язаних з національною обороною. Стверджується, що Ассанж «підбурював» Меннінга, щоб той передав йому матеріали, які «мають бути використані на шкоду Сполученим Штатам або на користь іноземної держави».

У секретних паперах, опублікованих на сайті WikiLeaks, були імена джерел, які надавали інформацію представникам США в Іраку та Афганістані, а також американським дипломатам по всьому світу. У Мін'юсті вказують, що своїми публікаціями Ассанж поставив під загрозу цих людей — «місцевих афганців та іракців, журналістів, релігійних лідерів, правозахисників та дисидентів із репресивних режимів».

Меннінг передав Ассанжу загалом близько 90 тисяч звітів про військові дії в Афганістані, 400 тисяч аналогічних звітів щодо Іраку, 800 записок про ув'язнених у Гуантанамо та 250 тисяч телеграм Держдепартаменту, зазначає відомство.

Що стосується Челсі Меннінг, ще чоловік розвідник був засуджений до 35 років в'язниці за передачу секретних документів WikiLeaks. За ґратами Меннінг здійснила трансгендерний перехід. Помилована президентом Бараком Обамою у 2017 році.

Засновник WikiLeaks у Великій Британії

Нині Джуліану Ассанжу 52 роки. Боротьба за його видачу США триває давно.

З 2012 року Сполучені Штати звинувачують засновника WikiLeaks у змові з метою отримання та розкриття відомостей, що становлять держтаємницю, після публікації на сайті WikiLeaks сотень тисяч секретних документів уряду США.

Ассанж потрапив до британської в'язниці у 2012 році через звинувачення у сексуальних домаганнях, нібито скоєних на території Швеції. Ці звинувачення він заперечував. Вийшовши на волю під заставу, він не прийшов до суду і сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, де прожив у фактичній ізоляції сім років — з 2012 до 2019 року. Пізніше влада Швеції закрила цю кримінальну справу.

З 2019 року Ассанж перебуває у британській в'язниці: його заарештували за порушення умов звільнення з-під варти під заставу. Зараз він поміщений у лондонську в'язницю Белмарш, де утримуються особи, які становлять загрозу для суспільства та національної безпеки.

У 2021 році окружний суддя відхилив прохання про екстрадицію Ассанжа до США, обґрунтувавши рішення тим, що за суворих умов утримання він може вчинити самогубство. 2022 року американська сторона зобов'язалася гарантувати Ассанжу гуманне звернення, і МВС Великобританії схвалило екстрадицію.

Адвокати та прихильники Ассанжа наполягають, що в його випадку видача США буде покаранням за його політичні погляди. Вони також зазначають, що екстрадиція Ассанжа матиме тяжкі наслідки для журналістики.

Джуліан Ассанж є громадянином Австралії, парламент країни закликав дозволити йому повернутися на батьківщину.

35 професорів права американських університетів звернулися з відкритим листом до міністра юстиції США, зазначивши, що переслідування Ассанжа ставить під удар виправлення конституції про захист свободи друку та висловлювання думок.

Платинова Буковина, Чернівці

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