Влада України відкинула причетність до теракту в Крокус Сіті Холл- 27.03.2024 13:03
МЗС України назвало звинувачення у причетності Києва до теракту в «Крокус Сіті Холлі» «спланованою провокацією Кремля». Зі схожою заявою виступили в ГУР Міноборони України.
«Вважаємо такі звинувачення спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі у злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародної спільноти», — йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті МЗС України.
«Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран із цього розпочинав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити», — заявив у коментарі виданню «Українська правда» представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.
Радник офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк також відкинув причетність Києва до теракту.
«Щодо подій у „Крокус Сіті“ у російському Підмосков'ї, де щойно відбулися певні події, певна стрілянина, певні терористичні дії з боку невстановлених осіб. Давайте зафіксуємо: Україна абсолютно точно не має жодного відношення до цих подій», - заявив він.
Представники російської влади вже почали звинувачувати у події Україну
«Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, чинити з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше – неможливо. Усі вони мають бути знайдені та безжально знищені як терористи. Включно з офіційними особами держави, яка вчинила таке злодіяння», — написав у своєму телеграм-каналі заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.
Перший заступник голови Ради федерації з оборони Віктор Болдирєв також звинуватив Україну в теракті у Москві.
«Те, що сталося в „Крокус Сіті Холлі“, — це теракт та диверсія з боку України. Терористам немає прощення. Їх треба усувати на місці», - написав він.
«Багато тіл було знайдено у туалетах, кімнатах для годування та приміщеннях, де прибиральники зберігали інвентар – там люди ховалися від стрілянини. Багато хто просто задихнувся через дим, на тілах немає поранень», — йдеться у цьому повідомленні.
МОЗ РФ опублікувало список із 146 постраждалих, серед яких семеро дітей.
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Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Російські пропагандисти назвали цю заяву фейком.
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