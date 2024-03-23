Влада України відкинула причетність до теракту в Крокус Сіті Холл

- 27.03.2024 13:03
Влада України відкинула причетність до теракту в Крокус Сіті Холл

МЗС України назвало звинувачення у причетності Києва до теракту в «Крокус Сіті Холлі» «спланованою провокацією Кремля». Зі схожою заявою виступили в ГУР Міноборони України.

«Вважаємо такі звинувачення спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві, створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі у злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародної спільноти», — йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті МЗС України.

«Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран із цього розпочинав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити», — заявив у коментарі виданню «Українська правда» представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Радник офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк також відкинув причетність Києва до теракту.

«Щодо подій у „Крокус Сіті“ у російському Підмосков'ї, де щойно відбулися певні події, певна стрілянина, певні терористичні дії з боку невстановлених осіб. Давайте зафіксуємо: Україна абсолютно точно не має жодного відношення до цих подій», - заявив він.

Читайте також:

 

Представники російської влади вже почали звинувачувати у події Україну
«Якщо буде встановлено, що це терористи київського режиму, чинити з ними та їхніми ідейними натхненниками інакше – неможливо. Усі вони мають бути знайдені та безжально знищені як терористи. Включно з офіційними особами держави, яка вчинила таке злодіяння», — написав у своєму телеграм-каналі заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Перший заступник голови Ради федерації з оборони Віктор Болдирєв також звинуватив Україну в теракті у Москві.

«Те, що сталося в „Крокус Сіті Холлі“, — це теракт та диверсія з боку України. Терористам немає прощення. Їх треба усувати на місці», - написав він.

«Багато тіл було знайдено у туалетах, кімнатах для годування та приміщеннях, де прибиральники зберігали інвентар – там люди ховалися від стрілянини. Багато хто просто задихнувся через дим, на тілах немає поранень», — йдеться у цьому повідомленні.

МОЗ РФ опублікувало список із 146 постраждалих, серед яких семеро дітей.

Міністр охорони здоров'я Михайло Мурашко повідомив про госпіталізацію 115 осіб, з яких п'ятеро – діти

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Російські пропагандисти назвали цю заяву фейком.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крокус хол новини, винні в Крокус хол, новини про крокус

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Британський суд відклав екстрадицію Джуліана Ассанжа до США Засновник WikiLeaks у Великій Британії
- 01.04.2024 13:10
Чому наш організм вимагає солодкої та жирної їжі і що з цим робити Солодощі для нашого тіла це простий і, головне, швидкий спосіб о
- 01.04.2024 12:58
На Буковині слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні домашнього насильства Житель обласного центру впродовж тривалого часу вчиняв протиправні дії відносно
- 01.04.2024 12:48
Теракт в Крокусе Сити Холл: новая информация, количество пострадавших и судьба нападавших Глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России
- 25.03.2024 11:19
Терористи з Крокус Сіті - хто вони та хто замовник теракту Що відомо про терористів
- 24.03.2024 09:07
Владелец Крокус Сити Холл взял кредиты с сыном Эмином для спасения своего безнеса Миллиардер Араз Агаларов и его сын, известный певец Эмин
- 23.03.2024 22:44
Кто хозяин Крокус Сити Холла? Данные 2024 Крокус Сити - это крупный деловой и торговый комплекс в Москве, принадлежащий российскому бизнесмену и
- 23.03.2024 22:30
Сколько погибших в Крокус Сити Холл? В подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл»
- 23.03.2024 21:42
Что известно о террористах в Крокус Сити, кто они, кого задержали Что стало с теми террористами, атаковавшими Крокус: кого когда задержали, кто они?
- 23.03.2024 18:24
Що пишуть європейські ЗМІ та США про теракт в Крокус Сіті Хол Що західні ЗМІ пишуть про теракт у «Крокусі», кого і чому засуджують
- 23.03.2024 18:12

Всі новини