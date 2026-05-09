



Як повернути частину коштів за навчання: як працює податкова знижка? - 18.05.2026 18:47

Українці можуть повернути частину коштів за навчання: як працює податкова знижка у 2026 році

Громадяни України, які оплачували навчання у 2025 році, мають можливість повернути частину витрачених коштів через механізм податкової знижки. Йдеться про повернення частини податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який офіційно сплачувався із заробітної плати.

У Державній податковій службі нагадують, що така можливість доступна не лише для тих, хто оплачував власне навчання, а й для громадян, які сплачували за освіту дітей або близьких родичів. Оформити податкову знижку можна протягом 2026 року, але важливо не пропустити встановлений термін подачі документів.

Що таке податкова знижка за навчання

Податкова знижка — це механізм, який дозволяє повернути частину вже сплаченого податку із заробітної плати. Фактично держава компенсує частину витрат на освіту.

Якщо людина офіційно працювала, отримувала “білу” зарплату та сплачувала податки, вона може повернути частину коштів, витрачених на оплату навчання.

Повернення здійснюється саме за рахунок раніше сплаченого ПДФО.

Хто має право на повернення коштів

Оформити податкову знижку можуть українці, які:

були офіційно працевлаштовані;

отримували заробітну плату;

сплачували податок на доходи фізичних осіб;

оплачували навчання у 2025 році.

Важливо, що скористатися правом можуть не лише студенти, а й родичі, які оплачували навчання членів сім’ї.

За кого можна отримати податкову знижку

Податкове законодавство дозволяє повернути частину витрат:

за власне навчання;

за навчання дітей;

за чоловіка або дружину;

за батьків;

за інших родичів першого ступеня споріднення.

Тобто якщо батьки оплачували контрактне навчання дитини у виші або школі, вони також можуть претендувати на повернення частини коштів.

Які навчальні заклади підходять

Податкова знижка поширюється на оплату навчання у різних освітніх закладах.

Серед них:

дитячі садки;

приватні та державні школи;

ліцеї;

коледжі;

професійно-технічні училища;

університети;

інститути;

інші заклади вищої освіти.

Головне, щоб заклад працював офіційно, а оплата була підтверджена документами.

Скільки грошей можна повернути

Розмір компенсації залежить від:

суми витрат на навчання;

розміру офіційної зарплати;

кількості сплаченого ПДФО.

Оскільки ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18%, повернення може бути досить відчутним.

Наприклад:

якщо за рік людина витратила на навчання 30 тисяч гривень,

то приблизна сума повернення може становити близько 5400 гривень.

Однак остаточний розрахунок залежить від конкретної ситуації та суми офіційно сплачених податків.

Які документи необхідні

Для оформлення податкової знижки потрібно підготувати пакет документів.

Зазвичай необхідні:

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний код;

довідка про доходи;

копія договору з навчальним закладом;

чеки або квитанції про оплату;

банківські реквізити;

документи, які підтверджують родинні зв’язки — за потреби.

Особливу увагу слід звернути саме на платіжні документи. Вони повинні підтверджувати факт оплати навчання.

Як подати документи

Для отримання податкової знижки необхідно подати:

декларацію про майновий стан і доходи;

додаток із розрахунком суми податкової знижки.

Подати документи можна кількома способами:

онлайн через електронний кабінет платника податків;

особисто у податковій службі;

поштовим відправленням.

Багато українців сьогодні користуються саме електронним кабінетом, оскільки це дозволяє подати документи дистанційно без відвідування установ.

До якого терміну потрібно подати заяву

Податкова служба наголошує, що документи за витратами на навчання у 2025 році можна подати до 31 грудня 2026 року включно.

Цей строк є дуже важливим. Якщо людина не оформить податкову знижку вчасно, перенести право на компенсацію на наступні роки вже не вийде.

Саме тому спеціалісти радять не відкладати оформлення документів на останній момент.

Коли повернуть кошти

Після подання декларації податкова служба проводить перевірку документів.

Якщо все оформлено правильно:

заяву погоджують;

кошти перераховують на банківський рахунок заявника.

Терміни виплати можуть залежати від навантаження на податкову службу та правильності поданих документів.

Чому тема стала особливо актуальною

Питання податкової знижки за навчання стало особливо актуальним через постійне зростання вартості освіти в Україні.

Останніми роками суттєво подорожчало:

контрактне навчання у вишах;

приватні школи;

дитячі садки;

освітні послуги загалом.

У Міністерстві освіти пояснюють зростання цін:

підвищенням зарплат викладачам;

необхідністю підтримки освітньої системи;

інфляцією;

витратами на утримання навчальних закладів.

Через це можливість повернути хоча б частину коштів стає для багатьох українських родин важливою фінансовою підтримкою.

На що звернути увагу студентам та батькам

Юристи та податкові консультанти радять уважно:

зберігати всі квитанції;

перевіряти правильність договорів;

контролювати реквізити платежів;

не втрачати документи про оплату.

Без підтвердження фактичних витрат оформити податкову знижку буде складно.

Також важливо пам’ятати, що право на компенсацію мають лише ті громадяни, які офіційно сплачували ПДФО із зарплати.

Висновок

Українці, які оплачували навчання у 2025 році, можуть скористатися правом на податкову знижку та повернути частину витрачених коштів. Компенсація надається за рахунок раніше сплаченого податку на доходи фізичних осіб.

Оформити повернення можна:

за власне навчання;

за освіту дітей;

за навчання близьких родичів.

Для цього необхідно:

підготувати документи;

подати декларацію;

підтвердити витрати на освіту.

Подати документи потрібно до 31 грудня 2026 року. Після перевірки декларації кошти перерахують на банківський рахунок заявника.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

