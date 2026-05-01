



У Чорнобильській зоні пожежі: яка загроза радіації для Києва та України? розбираємо докладно! - 09.05.2026 11:37

У Чорнобильській зоні другу добу палають ліси: чи є загроза радіації для Києва та чому пожежу так важко зупинити

У Чорнобильській зоні відчуження триває одна з наймасштабніших пожеж за останні роки. Полум’я вже охопило понад 1100 гектарів території, а рятувальники змушені працювати у надзвичайно складних умовах — сильний вітер, суха погода, важкодоступна місцевість та мінна небезпека значно ускладнюють ліквідацію вогню, повідомляє портал Платинова Буковина.

Фахівці зазначають, що ситуація залишається напруженою вже другу добу поспіль. Вогонь швидко поширюється лісовими кварталами, а екологи попереджають: остаточно стабілізувати ситуацію можуть лише потужні опади, які прогнозують не раніше найближчих днів.

Вогонь охоплює нові території

За інформацією рятувальників, займання виникло у південній частині Чорнобильської зони. Через поривчастий вітер полум’я дуже швидко перекидається на нові ділянки лісу та сухої рослинності.

Складність ситуації полягає ще й у тому, що частина територій залишається потенційно замінованою після бойових дій. Через це рятувальники не можуть повноцінно працювати в окремих секторах.

У ДСНС пояснюють, що деякі квартали лісу наразі недоступні для техніки та особового складу саме через ризик вибухонебезпечних предметів. Це значно обмежує можливості локалізації полум’я.

Окремою проблемою є сильна посуха. Останні місяці на Київщині спостерігається критично низька кількість опадів, а сухий ґрунт і трава миттєво спалахують навіть від невеликої іскри.

Чому пожежа поширюється так швидко

Екологи пояснюють, що головною причиною масштабного розповсюдження вогню стала сукупність кількох факторів.

Передусім у зоні відчуження накопичилася велика кількість сухостою, повалених дерев та торішньої трави. Через відсутність постійного господарського догляду природний матеріал роками накопичувався у лісах, створюючи ідеальні умови для масштабних займань.

Крім цього, значна частина лісів у зоні — це штучно висаджені соснові масиви. Хвойні дерева особливо легко спалахують у спекотну та суху погоду.

Еколог Олександр Соколенко пояснює, що пожежа охопила території на південному сході від Чорнобиля, де також горять заплави річки Прип’ять та очеретяні ділянки.

За словами фахівця, ситуацію могла ускладнити зміна рівня води у Київському водосховищі. Через скидання води окремі заболочені території пересохли, а це різко підвищило пожежну небезпеку.

Якщо очерет і болотиста місцевість втрачають вологу, вони перетворюються на надзвичайно легкозаймистий матеріал. У результаті навіть локальне займання здатне дуже швидко перерости у масштабну пожежу.

Чому пожежу так складно загасити

Фахівці визнають: ліквідація вогню у Чорнобильській зоні є надзвичайно складним завданням навіть для професійних рятувальників.

По-перше, йдеться про величезну площу. Коли пожежа охоплює сотні гектарів лісу, звичайної наземної техніки недостатньо.

По-друге, сильний вітер постійно змінює напрямок руху полум’я. Через це навіть локалізовані ділянки можуть знову спалахувати.

Також проблема полягає у характері самої пожежі. Якщо вогонь переходить у верхову фазу, тобто перекидається на верхівки дерев, стримати його стає набагато важче.

У таких випадках ефективною може бути лише масштабна авіаційна підтримка — спеціальні літаки або гелікоптери для скидання води. Однак в умовах війни ресурси авіації обмежені.

Екологи зазначають, що навіть створення протипожежних смуг шляхом переорювання землі не завжди дає результат, якщо полум’я рухається верхівками лісу.

Чи допоможуть дощі

Синоптики прогнозують зміну погодних умов найближчими днями. Із західних областей України до Київщини поступово наближається атмосферний фронт, який може принести опади.

Проте найбільш інтенсивні дощі очікуються лише наприкінці тижня. До цього часу рятувальники змушені боротися з вогнем фактично у критичних погодних умовах.

Екологи наголошують: якщо рясні опади справді прийдуть, це суттєво допоможе стабілізувати ситуацію та зменшити швидкість поширення пожежі.

Однак до цього часу ризики залишаються високими, особливо через посилення вітру.

Чи загрожує радіація Києву

Найбільше занепокоєння українців викликає можливість поширення радіоактивного пилу через пожежу у зоні відчуження.

Втім екологи закликають не панікувати. За словами спеціалістів, осередок займання розташований не у найбільш забруднених радіацією районах Чорнобильської зони.

Найнебезпечніші території знаходяться ближче до самої Чорнобильської АЕС, а також поблизу окремих могильників та колишніх населених пунктів на півночі зони.

Наразі пожежа вирує переважно у південно-східній частині, де рівень радіоактивного забруднення значно нижчий.

Крім того, після аварії на ЧАЕС минуло вже понад 40 років. За цей час значна частина радіонуклідів природним шляхом розпалася та втратила свою активність.

Еколог Олександр Соколенко зазначає, що серйозної радіаційної небезпеки для Києва наразі не прогнозується.

Також у ДСНС повідомляють, що за даними радіаційного моніторингу рівень гамма-випромінювання у Києві та Київській області залишається у межах норми.

Основна небезпека — для екології

Попри відносно низькі радіаційні ризики, пожежа несе серйозну загрозу для природи.

Чорнобильська зона за останні десятиліття фактично перетворилася на унікальний природний заповідник. Через відсутність людей тут сформувалися великі екосистеми, де мешкають рідкісні тварини та рослини.

На території зони живуть вовки, рисі, лосі, зубри, дикі коні Пржевальського та сотні видів птахів.

Масштабні пожежі знищують не лише ліси, а й природні середовища існування тварин. Полум’я руйнує екосистеми, які відновлювалися десятиліттями.

Екологи наголошують, що головна трагедія таких пожеж — саме екологічні втрати. Відновлення лісів та біорізноманіття може зайняти багато років.

Що стало причиною займання

Офіційно причину виникнення пожежі поки не встановили. Серед можливих версій розглядають людський фактор, необережне поводження з вогнем або наслідки падіння уламків повітряних цілей після атак.

Через воєнний стан та близькість до потенційно небезпечних територій остаточне розслідування може тривати довго.

Чого очікувати далі

Наразі ситуація у Чорнобильській зоні залишається складною, але контрольованою. Рятувальники продовжують боротьбу з вогнем, а екологи уважно стежать за станом повітря та рівнем радіації.

Фахівці наголошують: якщо погодні умови не погіршаться, а дощі справді прийдуть найближчими днями, шанси локалізувати масштабне займання значно зростуть.

Втім пожежі у зоні відчуження вкотре демонструють, наскільки вразливими залишаються екосистеми після техногенних катастроф та війни.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

Всі новини