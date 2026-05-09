



Новая мобилизация в России может повлечь за собой глубокий экономический кризис - 18.05.2026 16:29

Новая мобилизация в России может повлечь за собой глубокий экономический кризис — оценки экспертов и разведки

Вероятное проведение новой масштабной волны мобилизации в Российской Федерации может оказаться серьезным ударом для экономики страны-агрессора. Аналитики и представители украинской разведки считают, что дополнительное привлечение сотен тысяч людей в армию способно еще больше усилить кризисные процессы, уже наблюдающиеся в российской экономике на фоне войны, санкций и огромных военных расходов.

По оценкам специалистов, последствия новой мобилизации могут оказаться для РФ гораздо тяжелее, чем во время кампании 2022 года. Причина заключается не только в финансовой нагрузке, но и в остром дефиците кадров, оттоке специалистов и общем истощении экономической системы государства.

Экономика РФ уже находится в сложном состоянии

Экономисты отмечают, что российская экономика уже долгое время работает в условиях серьезного давления. На ситуацию влияют:

международные санкции;

снижение инвестиций;

проблемы с импортом технологий;

дефицит бюджета;

рекордные расходы по военному сектору;

сокращение гражданского производства.

Во многих отраслях наблюдается замедление экономической активности. Эксперты называют нынешнее состояние российской экономики рецессией, то есть периодом спада и застоя.

На этом фоне новая мобилизационная кампания может еще больше усугубить ситуацию. Аналитики предполагают, что после рецессии Россия рискует перейти к продолжительной стагнации, когда экономика годами не будет демонстрировать реальное развитие.

Дефицит работников станет еще больше

Одной из главных проблем для российской экономики уже сейчас нехватка кадров. из-за войны, мобилизацию и эмиграцию страна потеряла значительное количество работников в разных сферах:

IT;

инженерия;

медицина;

промышленность;

транспорт;

строительство;

финансовый сектор

В случае новой волны мобилизации дефицит персонала может оказаться критическим.

Специалисты отмечают, что современная война нуждается не только в большом количестве солдат, но и в огромном количестве специалистов:

инженеров;

операторов техники;

работников оборонных предприятий;

специалистов по связи;

специалистов в сфере радиоэлектронной борьбы;

логистов;

производственного персонала

Именно эти категории работников особенно важны для функционирования экономики и военно-промышленного комплекса.

Россия может потерять еще больше специалистов

Отдельную угрозу для РФ представляет новая волна эмиграции. После мобилизации в 2022 году сотни тысяч россиян покинули страну. Часть из них позже вернулась, однако новые мобилизационные мероприятия могут привести к еще более масштабному выезду населения.

Политологи считают, что в этот раз Россию могут окончательно покинуть:

высококвалифицированные работники;

предприниматели;

молодые специалисты;

IT-специалисты;

инвесторы;

представители малого и среднего бизнеса.

Для экономики это означает:

сокращение налоговых поступлений;

утрату профессиональных кадров;

падение производительности;

замедление технологического развития

Кроме того, массовый отток молодого трудоспособного населения может негативно отразиться на демографической ситуации в стране.

Война становится слишком дорогой для бюджета РФ

Экономическое давление на российский бюджет постоянно растет. Огромные расходы на военные нужды привели к серьезному дефициту государственных финансов.

Аналитики обращают внимание, что финансирование войны требует:

выплат военным;

компенсаций семьям;

закупки техники;

производства вооружения;

обеспечение мобилизованных;

затрат на логистику и медицину

Если мобилизация охватит еще сотни тысяч человек, нагрузка на бюджет может стать очень тяжелой даже для российской экономики.

Эксперты отмечают, что бюджетный дефицит РФ уже превышает первоначальные прогнозы. Поэтому власти приходится:

увеличивать внутренние заимствования;

сокращать отдельные гражданские программы;

усиливать налоговое давление;

активнее употреблять резервные фонды.

Промышленность и бизнес также ощутят последствия

Мобилизация может сильно ударить по работе предприятий. Особенно это касается:

заводов;

логистических компаний;

малого бизнеса;

строительной сферы;

транспорта;

энергетики.

Утрата работников приводит к:

задержек производства;

падение объемов работ;

рост издержек;

нехватки персонала;

понижение конкурентоспособности.

Некоторые предприятия уже сейчас вынуждены:

сокращать деятельность;

повышать зарплаты из-за дефицита кадров;

переводить сотрудников на сверхурочную работу.

В России усиливают скрытую мобилизацию

По информации разведки, в российских регионах уже могут проводиться подготовительные мероприятия по новой волне набора людей на войну.

Сообщается, что местные власти получают указания по формированию так называемых "добровольческих" списков. К ним могут включать:

должников;

безработных;

социально уязвимые категории населения;

лиц с задолженностью за коммунальные сервисы.

Эксперты считают, что таким способом российские власти пытаются:

избежать официального оглашения новой мобилизации;

уменьшить общественное недовольство;

компенсировать потери на фронте

Население РФ все больше волнуется из-за возможной мобилизации

На фоне чу

