



«Зелена карта» для авто: обов’язкове страхування для поїздок за кордон - 25.05.2026 22:57

Міжнародний страховий поліс «Зелена карта» є обов’язковим документом для водіїв, які виїжджають за межі України на автомобілі з українською реєстрацією. Він підтверджує наявність страхування цивільної відповідальності та дозволяє законно пересуватися дорогами інших країн. Оформити поліс можна як до виїзду, так і вже під час перебування за кордоном.

Таке страхування забезпечує фінансовий захист водія у випадку дорожньо-транспортної пригоди за межами України та допомагає почуватися впевненіше під час подорожі.





Географія дії поліса

Зелена карта від ПУМБ діє у 43 країнах Європи, частині Північної Африки та суміжних регіонах. Серед них: Німеччина, Франція, Італія, Австрія, Польща, Іспанія, Чехія, Греція, Швеція, Норвегія, Туреччина, Литва, Латвія, Естонія та багато інших держав.

Завдяки цьому водії можуть вільно подорожувати автомобілем значною частиною Європи без необхідності оформлювати додаткові страхові документи для кожної країни.

Переваги страхового поліса

підтримка 24/7 — допомога доступна у будь-який час під час поїздки;

надійні страхові партнери — гарантія стабільного покриття;

широка територія дії — десятки країн без додаткових процедур оформлення.

Що покриває «Зелена карта»

Поліс захищає фінансові інтереси водія у разі ДТП за кордоном. Якщо аварія сталася з вини застрахованої особи, компенсація виплачується за шкоду, завдану життю, здоров’ю або майну третіх осіб.

Розмір страхових виплат та ліміти відповідальності визначаються законодавством тієї країни, де відбулася дорожньо-транспортна пригода.

Як оформити поліс

Процес оформлення максимально простий і здійснюється через мобільний застосунок ПУМБ:

Відкрити розділ «Страхування». Обрати продукт «Зелена карта». Ввести дані транспортного засобу та строк дії поліса. Підтвердити оформлення.

Після цього електронний поліс доступний у смартфоні та готовий до використання без паперових документів.

Важливі умови

договір оформлюється лише для автомобілів, зареєстрованих в Україні;

вартість залежить від країни покриття, типу авто та строку дії поліса;

мінімальна та максимальна страхова премія визначається страховою компанією.

Подорожі без зайвих ризиків

«Зелена карта» — це не формальність, а необхідний елемент фінансової безпеки для кожного водія, який планує поїздки за кордон. Вона забезпечує захист, законність пересування та спокій у дорозі.

Детальніше про оформлення можна дізнатися на сайті ПУМБ: https://www.pumb.ua/service/greencard.

