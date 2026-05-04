«Зелена карта» для авто: обов’язкове страхування для поїздок за кордон- 25.05.2026 22:57
Міжнародний страховий поліс «Зелена карта» є обов’язковим документом для водіїв, які виїжджають за межі України на автомобілі з українською реєстрацією. Він підтверджує наявність страхування цивільної відповідальності та дозволяє законно пересуватися дорогами інших країн. Оформити поліс можна як до виїзду, так і вже під час перебування за кордоном.
Таке страхування забезпечує фінансовий захист водія у випадку дорожньо-транспортної пригоди за межами України та допомагає почуватися впевненіше під час подорожі.
Географія дії поліса
Зелена карта від ПУМБ діє у 43 країнах Європи, частині Північної Африки та суміжних регіонах. Серед них: Німеччина, Франція, Італія, Австрія, Польща, Іспанія, Чехія, Греція, Швеція, Норвегія, Туреччина, Литва, Латвія, Естонія та багато інших держав.
Завдяки цьому водії можуть вільно подорожувати автомобілем значною частиною Європи без необхідності оформлювати додаткові страхові документи для кожної країни.
Переваги страхового поліса
- підтримка 24/7 — допомога доступна у будь-який час під час поїздки;
- надійні страхові партнери — гарантія стабільного покриття;
- широка територія дії — десятки країн без додаткових процедур оформлення.
Що покриває «Зелена карта»
Поліс захищає фінансові інтереси водія у разі ДТП за кордоном. Якщо аварія сталася з вини застрахованої особи, компенсація виплачується за шкоду, завдану життю, здоров’ю або майну третіх осіб.
Розмір страхових виплат та ліміти відповідальності визначаються законодавством тієї країни, де відбулася дорожньо-транспортна пригода.
Як оформити поліс
Процес оформлення максимально простий і здійснюється через мобільний застосунок ПУМБ:
- Відкрити розділ «Страхування».
- Обрати продукт «Зелена карта».
- Ввести дані транспортного засобу та строк дії поліса.
- Підтвердити оформлення.
Після цього електронний поліс доступний у смартфоні та готовий до використання без паперових документів.
Важливі умови
- договір оформлюється лише для автомобілів, зареєстрованих в Україні;
- вартість залежить від країни покриття, типу авто та строку дії поліса;
- мінімальна та максимальна страхова премія визначається страховою компанією.
Подорожі без зайвих ризиків
«Зелена карта» — це не формальність, а необхідний елемент фінансової безпеки для кожного водія, який планує поїздки за кордон. Вона забезпечує захист, законність пересування та спокій у дорозі.
Детальніше про оформлення можна дізнатися на сайті ПУМБ: https://www.pumb.ua/service/greencard.
