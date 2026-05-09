



Не варто доводити себе до повного виснаження під час війни - 22.05.2026 23:56

Чому не варто доводити себе до повного виснаження: психологи пояснили важливість відпочинку під час війни

Тривала війна, постійні повітряні тривоги, нічні обстріли та хронічний стрес дедалі сильніше впливають на психічний і фізичний стан українців. Багато людей живуть у режимі постійної напруги, відкладаючи відпочинок “на потім” і намагаючись триматися до останнього. Однак психологи наголошують: чекати моменту, коли сили повністю закінчаться, — небезпечно для здоров’я.

Фахівці пояснюють, що відпочинок не потрібно “заробляти” або відкладати до критичного виснаження. Навпаки — регулярне відновлення ресурсу допомагає підтримувати працездатність, емоційну стабільність та здатність адаптуватися до складних умов.

Чому українці часто забороняють собі відпочинок

Психологи зазначають, що у багатьох людей із дитинства сформувалося переконання:

потрібно постійно працювати;

не можна бути “ледачим”;

перепочинок треба заслужити;

справжня працьовитість — це робота без пауз.

У воєнний час ці установки ще більше посилилися. Люди часто відчувають провину за відпочинок, особливо коли навколо багато стресу, тривожних новин та постійних проблем.

У результаті організм працює на межі можливостей:

накопичується втома;

погіршується сон;

зростає тривожність;

виникає дратівливість;

з’являється емоційне вигорання.

Відпочинок — це не слабкість

Психологи підкреслюють, що відновлення ресурсу є базовою потребою людини, а не примхою.

Організм не може безкінечно працювати в режимі хронічного стресу. Якщо людина постійно ігнорує втому:

нервова система виснажується;

падає концентрація;

зростає ризик депресивних станів;

погіршується фізичне здоров’я;

виникають проблеми зі сном та пам’яттю.

Саме тому фахівці радять змінювати ставлення до відпочинку та сприймати його як необхідну частину життя.

Чому не можна чекати повного виснаження

Одна з головних помилок — відкладати перепочинок до моменту, коли людина буквально “падає без сил”.

Психологи пояснюють:

ресурс організму не безмежний;

нервова система не відновлюється миттєво;

накопичений стрес може проявлятися поступово.

Коли виснаження стає критичним, людині вже значно складніше повернутися до нормального стану.

Саме тому спеціалісти радять:

робити короткі паузи регулярно;

не ігнорувати сигнали втоми;

не чекати емоційного зриву;

відновлювати сили поступово.

Важливість зміни внутрішніх установок

Фахівці звертають увагу, що перший крок до стабілізації психоемоційного стану — це зміна мислення.

Корисними можуть бути такі установки:

я маю право на відпочинок;

перепочинок потрібен не після виснаження, а до нього;

турбота про себе — це нормально;

відновлення сил допомагає бути продуктивнішим;

організм не може працювати без пауз.

Психологи наголошують, що така внутрішня перебудова потребує часу, особливо у суспільстві, де звикли цінувати постійну зайнятість і витривалість.

Сон — основа психологічної стійкості

Одним із найважливіших факторів відновлення залишається якісний сон.

Фахівці радять:

намагатися спати 7–8 годин;

дотримуватися режиму;

зменшувати використання гаджетів перед сном;

створювати комфортні умови для відпочинку.

Особливо складною проблемою для українців стало хронічне недосипання через нічні обстріли та тривоги.

Психологи пояснюють, що навіть якщо загальна кількість годин сну достатня, постійне переривання відпочинку негативно впливає на нервову систему. Мозок не встигає пройти всі необхідні фази сну та повноцінно відновитися.

Саме тому навіть короткий денний перепочинок може бути корисним.

Харчування теж впливає на психіку

Стрес часто змінює харчову поведінку.

У багатьох людей виникають:

емоційне переїдання;

відсутність апетиту;

хаотичне харчування;

надмірне вживання солодкого або кави.

Психологи наголошують, що режим харчування має прямий вплив на:

рівень енергії;

емоційний стан;

здатність організму справлятися зі стресом.

Особливо уважними до цього питання радять бути жінкам та підліткам, оскільки стрес може провокувати розлади харчової поведінки.

Фізична активність допомагає психіці

Для стабілізації емоційного стану важливим залишається рух.

При цьому психологи підкреслюють: не обов’язково виснажувати себе інтенсивними тренуваннями.

Корисними можуть бути:

прогулянки;

легка зарядка;

йога;

плавання;

велосипед;

будь-яка помірна активність.

Особливо позитивно на психіку впливають прогулянки на свіжому повітрі без телефону та постійного потоку інформації.

Навіть 20–30 хвилин спокійної ходьби можуть:

знижувати рівень тривоги;

покращувати настрій;

допомагати нервовій системі “перезавантажитися”.

Оточення також впливає на стан людини

Психологи наголошують, що підтримка близьких людей є важливим фактором психологічної стійкості.

Здорове оточення допомагає:

легше переживати стрес;

відчувати безпеку;

отримувати емоційну підтримку;

зменшувати рівень тривоги.

Водночас токсичне спілкування може значно погіршувати психічний стан.

Фахівці радять:

обмежувати контакти, які виснажують;

шукати людей, поруч із якими спокійно;

не залишатися наодинці зі своїми переживаннями.

Як правильно обирати відпочинок

Психологи рекомендують просте правило:

відпочинок має бути протилежним до основного виду навантаження.

Наприклад:

після фізичної роботи корисною буде спокійна розумова діяльність;

після інтелектуального навантаження — фізична активність;

після постійного спілкування — тиша та усамітнення;

після ізоляції — контакт із людьми.

Такий підхід допомагає нервовій системі швидше переключатися та відновлюватися.

Турбота про себе під час війни — необхідність

Психологи наголошують: у воєнних умовах турбота про себе не є егоїзмом чи слабкістю.

Навпаки:

відпочинок підтримує психічне здоров’я;

допомагає залишатися функціональним;

знижує ризик вигорання;

дозволяє краще справлятися зі стресом.

Людина не повинна чекати моменту повного виснаження, щоб дозволити собі перепочинок.

Висновок

Постійний стрес, недосипання та тривога поступово виснажують організм українців. Психологи пояснюють, що відпочинок потрібно сприймати не як нагороду за втому, а як базову потребу людини.

Регулярне відновлення ресурсу допомагає:

підтримувати емоційну стабільність;

зменшувати рівень тривоги;

уникати вигорання;

краще адаптуватися до складних умов війни.

Фахівці нагадують: найкращий момент для відпочинку — не після повного виснаження, а ще до того, як організм почне працювати на межі можливостей.

Анна Горбань

