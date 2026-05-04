Великий обстріл Києва 14 травня 2026 року: одна з наймасштабніших атак на столицю

14 травня 2026 року Київ знову опинився під масованою повітряною атакою Росії. Упродовж дня та ночі мешканці столиці неодноразово чули вибухи, роботу протиповітряної оборони та сигнали повітряної тривоги. За повідомленнями українських медіа та офіційних джерел, атака стала частиною масштабного комбінованого удару по Україні із застосуванням великої кількості ударних безпілотників та ракет.

За словами військових та представників розвідки, Росія використала тактику перевантаження систем ППО, одночасно запускаючи десятки дронів у різних напрямках. Повітряна небезпека тривала багато годин, а частина українських областей перебувала під атакою практично безперервно.

У Києві ракета влучила у багатоповерхівку - загинули 24 особи.

Одним із найтрагічніших наслідків атаки стало влучання ракети у житловий багатоповерховий будинок у Дарницькому районі столиці. Внаслідок удару частина під’їзду була повністю зруйнована. Під завалами опинилися люди, серед яких були діти

Київ прокинувся під звуки вибухів

У столиці повітряну тривогу оголосили ще вдень. Після цього кияни почали повідомляти про серію гучних вибухів у різних районах міста. Міська влада та військова адміністрація закликали мешканців негайно пройти до укриттів та не ігнорувати сигнали небезпеки.

Сили протиповітряної оборони працювали над Києвом та областю практично безперервно. Очевидці повідомляли про характерні звуки роботи ППО, а в небі над містом помічали ворожі безпілотники.

За попередніми даними, основною ціллю атаки були:

об’єкти критичної інфраструктури;

системи енергозабезпечення;

промислові об’єкти;

адміністративні будівлі;

логістична інфраструктура великих міст.

Масована атака дронами

Українські ЗМІ повідомляли, що Росія застосувала величезну кількість ударних дронів типу «Шахед» та інших безпілотників. За оцінками моніторингових каналів та аналітиків, у повітряному просторі України одночасно перебували сотні ворожих БПЛА.

Однією з особливостей атаки стала її тривалість. Повітряна небезпека зберігалася протягом багатьох годин, а хвилі запусків повторювалися кілька разів.

Експерти зазначають, що подібна тактика спрямована на:

виснаження української ППО;

створення психологічного тиску;

ускладнення роботи рятувальних служб;

дестабілізацію життя у великих містах.

Наслідки ударів у Києві

У різних районах столиці були зафіксовані падіння уламків та пошкодження цивільної інфраструктури. Повідомлялося про:

пошкодження житлових будинків;

вибиті вікна;

займання автомобілів;

пошкодження нежитлових приміщень;

локальні пожежі;

руйнування інфраструктури.

Під ударом опинилися одразу кілька районів Києва, серед яких:

Дарницький;

Шевченківський;

Оболонський;

Солом’янський;

Святошинський;

Голосіївський;

Дніпровський;

Печерський райони.

На місцях ударів працювали:

рятувальники;

медики;

поліція;

вибухотехніки;

аварійні служби.

Люди годинами перебували в укриттях

Через загрозу повторних ударів багато мешканців столиці провели значну частину дня та ночі в метро, підземних переходах і бомбосховищах.

Соціальні мережі були переповнені повідомленнями киян про:

сильні вибухи;

дим у різних районах;

перебої зі зв’язком;

проблеми з електропостачанням у деяких районах;

тривалі сигнали повітряної тривоги.

Для багатьох мешканців столиці ця атака стала однією з найважчих за останній час через її тривалість та масштаб.

Комбінований характер атаки

Українська розвідка попереджала, що атака може мати кілька етапів. Після масованого запуску дронів очікувалися також:

крилаті ракети;

балістичні ракети;

удари з морських носіїв.

Саме комбінований характер удару значно ускладнював роботу систем протиповітряної оборони.

Військові експерти зазначають, що Росія продовжує використовувати тактику масованих атак для:

виснаження ресурсів ППО;

пошуку слабких місць у захисті;

створення тиску на цивільне населення.

Робота екстрених служб

Після завершення основної фази атаки у столиці розпочалася ліквідація наслідків ударів.

Поліція документувала пошкодження та збирала докази чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення України.

Рятувальники:

гасили пожежі;

перевіряли будинки;

допомагали постраждалим;

обстежували території після падіння уламків.

Медики надавали допомогу людям із:

пораненнями;

травмами від уламків скла;

гострими стресовими реакціями.

Атака зачепила не лише Київ

Масований удар 13 травня торкнувся багатьох регіонів України. Вибухи та роботу ППО фіксували:

у Київській області;

на Одещині;

у Дніпрі;

на Житомирщині;

у Хмельницькій області;

на заході України.

За повідомленнями медіа, ця атака стала однією з найтриваліших повітряних атак за весь час повномасштабної війни.

Психологічний тиск на населення

Аналітики зазначають, що подібні атаки мають не лише військову, а й психологічну мету. Тривалі тривоги, вибухи та невизначеність створюють сильне емоційне виснаження серед цивільного населення.

Особливо важко такі обстріли переносять:

діти;

літні люди;

сім’ї з маленькими дітьми;

люди, які пережили попередні атаки.

Попри це, мешканці Києва продовжують демонструвати витримку та взаємну підтримку навіть у найскладніші моменти.

Висновок

Масований обстріл Києва 13 травня 2026 року став черговим нагадуванням про небезпеку, яку несе війна для мирних міст та цивільного населення. Росія продовжує використовувати комбіновані атаки дронами та ракетами, намагаючись завдати ударів по критичній інфраструктурі та посіяти паніку серед українців.

Попри масштаб атаки, сили ППО, рятувальники, медики та всі екстрені служби продовжували працювати в надзвичайно складних умовах, допомагаючи людям та ліквідовуючи наслідки ударів.

Київ вкотре пережив важку ніч і день повітряної небезпеки, однак місто продовжує жити, працювати та триматися навіть під постійною загрозою нових атак.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

