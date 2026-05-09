



Нова мобілізація в Росії спричинить глибоку економічну кризу - 12.05.2026 15:05

Ймовірне проведення нової масштабної хвилі мобілізації в Російській Федерації може стати серйозним ударом для економіки країни-агресора. Аналітики та представники української розвідки вважають, що додаткове залучення сотень тисяч людей до армії здатне ще більше посилити кризові процеси, які вже спостерігаються в російській економіці на тлі війни, санкцій та величезних військових витрат.

За оцінками фахівців, наслідки нової мобілізації можуть виявитися для РФ значно важчими, ніж під час кампанії 2022 року. Причина полягає не лише у фінансовому навантаженні, а й у гострому дефіциті кадрів, відтоку спеціалістів та загальному виснаженні економічної системи держави.

Економіка РФ уже перебуває у складному стані

Економісти зазначають, що російська економіка вже тривалий час працює в умовах серйозного тиску. На ситуацію впливають:

міжнародні санкції;

зниження інвестицій;

проблеми з імпортом технологій;

дефіцит бюджету;

рекордні витрати на військовий сектор;

скорочення цивільного виробництва.

У багатьох галузях спостерігається уповільнення економічної активності. Експерти називають нинішній стан російської економіки рецесією — тобто періодом спаду та застою.

На цьому тлі нова мобілізаційна кампанія може ще більше погіршити ситуацію. Аналітики припускають, що після рецесії Росія ризикує перейти до тривалої стагнації, коли економіка роками не демонструватиме реального розвитку.

Дефіцит працівників стане ще більшим

Однією з головних проблем для російської економіки вже зараз є нестача кадрів. Через війну, мобілізацію та еміграцію країна втратила значну кількість працівників у різних сферах:

IT;

інженерія;

медицина;

промисловість;

транспорт;

будівництво;

фінансовий сектор.

У разі нової хвилі мобілізації дефіцит персоналу може стати критичним.

Фахівці наголошують, що сучасна війна потребує не лише великої кількості солдатів, а й величезної кількості спеціалістів:

інженерів;

операторів техніки;

працівників оборонних підприємств;

фахівців зі зв’язку;

спеціалістів у сфері радіоелектронної боротьби;

логістів;

виробничого персоналу.

Саме ці категорії працівників є особливо важливими для функціонування економіки та військово-промислового комплексу.

Росія може втратити ще більше спеціалістів

Окрему загрозу для РФ становить нова хвиля еміграції. Після мобілізації 2022 року сотні тисяч росіян залишили країну. Частина з них пізніше повернулася, однак нові мобілізаційні заходи можуть спричинити ще масштабніший виїзд населення.

Політологи вважають, що цього разу Росію можуть остаточно покинути:

висококваліфіковані працівники;

підприємці;

молоді спеціалісти;

IT-фахівці;

інвестори;

представники малого та середнього бізнесу.

Для економіки це означатиме:

скорочення податкових надходжень;

втрату професійних кадрів;

падіння продуктивності;

уповільнення технологічного розвитку.

Крім того, масовий відтік молодого працездатного населення може негативно вплинути на демографічну ситуацію в країні.

Війна стає надто дорогою для бюджету РФ

Економічний тиск на російський бюджет постійно зростає. Величезні витрати на військові потреби вже призвели до серйозного дефіциту державних фінансів.

Аналітики звертають увагу, що фінансування війни потребує:

виплат військовим;

компенсацій сім’ям;

закупівлі техніки;

виробництва озброєння;

забезпечення мобілізованих;

витрат на логістику та медицину.

Якщо мобілізація охопить ще сотні тисяч людей, навантаження на бюджет може стати надзвичайно важким навіть для російської економіки.

Експерти зазначають, що бюджетний дефіцит РФ уже перевищує початкові прогнози. Через це владі доводиться:

збільшувати внутрішні запозичення;

скорочувати окремі цивільні програми;

посилювати податковий тиск;

активніше використовувати резервні фонди.

Промисловість та бізнес також відчують наслідки

Мобілізація може боляче вдарити по роботі підприємств. Особливо це стосується:

заводів;

логістичних компаній;

малого бізнесу;

будівельної сфери;

транспорту;

енергетики.

Втрата працівників призводить до:

затримок виробництва;

падіння обсягів робіт;

зростання витрат;

нестачі персоналу;

зниження конкурентоспроможності.

Деякі підприємства вже зараз змушені:

скорочувати діяльність;

підвищувати зарплати через дефіцит кадрів;

переводити співробітників на понаднормову роботу.

У Росії посилюють приховану мобілізацію

За інформацією розвідки, у російських регіонах уже можуть проводитися підготовчі заходи до нової хвилі набору людей на війну.

Повідомляється, що місцева влада отримує вказівки щодо формування так званих “добровольчих” списків. До них можуть включати:

боржників;

безробітних;

соціально вразливі категорії населення;

осіб із заборгованістю за комунальні послуги.

Експерти вважають, що таким способом російська влада намагається:

уникнути офіційного оголошення нової мобілізації;

зменшити суспільне невдоволення;

компенсувати втрати на фронті.

Населення РФ дедалі більше хвилюється через можливу мобілізацію

На тлі чуток про нову мобілізаційну кампанію серед росіян зростає тривожність. У соцмережах та медіа активно обговорюються:

можливі повістки;

нові правила виїзду за кордон;

посилення контролю;

обмеження для чоловіків призовного віку.

Після подій 2022 року багато громадян РФ побоюються повторення масового призову.

Особливо занепокоєні:

мешканці великих міст;

працівники IT-сфери;

підприємці;

молоді чоловіки призовного віку.

Чому наслідки можуть бути довготривалими

Економісти підкреслюють, що навіть після завершення мобілізації наслідки можуть відчуватися роками.

Серед головних ризиків:

старіння населення;

нестача кваліфікованих працівників;

технологічне відставання;

скорочення інвестицій;

зменшення економічної активності;

зростання державного боргу.

Відновлення економіки після масштабних військових витрат та кадрових втрат може потребувати дуже тривалого часу.

Висновок

Ймовірна нова хвиля мобілізації в Росії може стати серйозним випробуванням для економіки країни-агресора. На тлі війни, санкцій, дефіциту бюджету та кадрових проблем додаткове залучення сотень тисяч людей до армії здатне ще більше посилити кризу.

Експерти попереджають, що наслідками можуть стати:

глибша економічна стагнація;

дефіцит працівників;

нова хвиля еміграції;

фінансові труднощі;

падіння економічних показників.

Попри спроби російської влади приховати масштаби проблем, війна дедалі сильніше впливає не лише на військову сферу, а й на економічне та соціальне становище самої Росії.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

