



Чому наш організм вимагає солодкої та жирної їжі і що з цим робити - 01.04.2024 12:58

Солодощі для нашого тіла це простий і, головне, швидкий спосіб отримати заряд енергії. У більшості продуктів харчування солодкий смак обумовлений вмістом різних видів цукру та інших швидких вуглеводів. Вони легко засвоюються, потрапляючи у кров і досягаючи тканин.

Напевно, ви досі пам'ятаєте, як у дитинстві нам забороняли їсти солодощі перед їжею, щоб не «перебити апетит». Однак, насправді, після вживання солодкого рівень глюкози в крові дуже швидко підвищується і, як наслідок, це стимулює ще більше бажання їсти.

Наша фізіологія влаштована таким чином, що насичення завжди супроводжується виробленням гормонів задоволення, а вживання солодощів викликає особливу радість. І основна проблема полягає в тому, що задоволення, в якому немає заходу, дуже швидко стає залежністю.

Це призводить до серйозних проблем зі здоров'ям у майбутньому, серед яких надмірна вага, ожиріння, серцево-судинні захворювання, діабет, проблеми із зубами, суглобами тощо.

Ось з'їли ми, наприклад, шоколадку, цукерку з чаєм чи еклер. Центр голоду у головному мозку реагує на наявність достатньої кількості енергії в організмі та зменшує свою активність. Нам смачно та ситно! Однак ця енергія як швидко прийшла, так і швидко закінчилася, а рівень глюкози в крові пішов униз.

Що станеться? Почуття голоду знову виникне, і організм скаже: «з'їж ще чогось смачненького». І якщо дорослі розуміють, що солодке не може повноцінно задовольнити всі потреби організму, а їжа, що містить складні вуглеводи, білки та жири, буде набагато кориснішою, то у дітей такого розуміння через вік просто ще не сформувалося.

Дитина попросить ще солодкого чи жирного. По-перше, тому, що це смачно, і організм отримує насолоду, по-друге, тому, що він знову відчуває голод. Це замкнене коло підриває здоров'я дитини та будь-якого дорослого, який не знає заходів. Не дарма одним із гріхів вважається обжерливість.

Обжерливість — це пристрасть до надмірного харчування та надмірної насолоди від смачної їжі та напоїв. Цей гріх є протилежністю чесноти — помірність, яка передбачає помірність і самоконтроль щодо їжі та пиття.

Чому я згадав про релігію в контексті харчування? Я зробив це виключно для прикладу, щоб продемонструвати, що вже кілька тисяч років тому люди усвідомлювали всю шкідливість звички переїдати.

Чому в оброблених продуктах так багато цукру?

Ось вам цікавий факт: насправді лише відносно недавно з'явилося достаток солодощів. Цукор протягом багатьох століть був рідкісним і дорогим продуктом, вважався предметом розкоші, доступним лише найбагатшим і найзнатнішим людям.

А сьогодні він є у складі практично будь-якого продукту. Чому? Тому що з ним навіть несмачна їжа стає цілком їстівною. Додайте ще підсилювач смаку, ароматизатор і барвник - очі, ніс, мозок та шлунок будуть просто у захваті. А насправді, що ми їмо? Відповідь, гадаю, ви знаєте.

Розглянемо ситуації, коли дуже хочеться солодкого:



1. Нагорода їжею та заїдання проблем. На щастя, останніми роками традиція заохочувати дітей солодощами за хорошу поведінку чи успіхи поступово йде. Навіть до наших улюблених бабусь дійшло, що це не завжди добрий спосіб похвалити дитину.

Однак для багатьох дорослих людей з'їсти солодке, як і раніше, є способом порадувати себе, нагородити за зусилля, відсвяткувати щасливу подію або відволіктися від проблем.

Ця звичка дуже часто стає шкідливою для здоров'я та переростає у залежність. Не треба заохочувати себе їжею і тим більше заїдати стрес. Харчуватися смачно та різноманітно – це нормально, і не варто робити із цього культу. Їжте все, що вам подобається, просто дотримуйтесь адекватної міри.

А якщо ви доросла людина і не можете впоратися з собою, вам слід звернутися до фахівця. Залежно від ступеня вашої проблеми це може бути тренер з фітнесу, нутріціолог, лікар-дієтолог, а іноді навіть може бути потрібна допомога психолога.

Якщо не хочете звертатись, то це ваше рішення. Однак у такому разі не слід лаяти лікаря, який не може підібрати для вас таблетку від третього підборіддя. Визнання проблеми - перший крок на шляху до її вирішення.

2. Відновлення після інтенсивних фізичних навантажень. Тренування чи робота закінчена і з'явилося бажання з'їсти щось солодке чи жирне, знайоме? Це тим, що енергія швидко витрачається під час роботи м'язів, і організму потрібно терміново відновити її. Але тільки солодка та жирна їжа насправді не є найкращими помічниками.

Коли "важка робота" виконана, організму потрібен "будівельний матеріал" для відновлення м'язів, а це білок. Тому рекомендується за годину-дві до тренування з'їсти страву, що містить білки і повільні вуглеводи, і протягом години після заняття теж забезпечити організм цими нутрієнтами. Можна, наприклад, приготувати їжу заздалегідь і взяти із собою, а якщо немає такої можливості, випити протеїновий коктейль.

3. Тяжка розумова праця. Дуже схожа ситуація виникає у людей, які зосереджені на складній розумовій роботі або зазнають емоційного стресу, наприклад, під час підготовки до важливих звітів та іспитів. Мозок споживає багато глюкози, та її потреби є пріоритетом для організму.

Ви можете в такі дні взяти з собою гіркий шоколад, але на етапі підготовки буде краще, якщо ви харчуватиметеся збалансовано, налаштуйте режим сну і рівномірно розподілите навантаження.

Замість цукерок, молочного шоколаду та булочок під рукою можуть бути горіхи (не більше 20–30 г), сухофрукти (не більше 30–40 г), фрукти, овочі, ягоди та дієтичні хлібці. Повірте, цього буде цілком достатньо і взяти такий набір із собою на роботу або навчання не складе труднощів.

4. Спроби швидко схуднути. Бажання з'їсти щось солодке часто призводить до порушення дієти у людей, які дотримуються дуже строгих і погано збалансованих обмежень у харчуванні.

По-перше, дуже низька калорійність добового раціону неминуче призводить до енергетичного дефіциту та постійного відчуття голоду.

По-друге, обмежене харчування сприяє збільшенню емоційної напруги та погіршенню настрою.

Спочатку організм справляється з цим, однак рано чи пізно він обов'язково вимагатиме компенсації, і в результаті ви зірветесь. Будь-яка дієта, заснована на строгому обмеженні, дає лише тимчасовий результат.

Так, у вас вдасться трохи схуднути, але потім ви наберете вагу назад і, швидше за все, навіть додасте. Вихід один — переглянути своє ставлення до їжі, звичок та норм харчування.

5. Заміщення одних шкідливих звичок іншими. Люди, які вирішують кинути палити, часто вдаються до солодощів у спробі впоратися з голодом від нікотину. Вони замінюють цигарки цукерками та шоколадками. Боротися зі шкідливими звичками, не так просто, і важливо не обманювати себе, замінюючи одну погану звичку на іншу. Натомість краще звернути увагу на спеціальні льодяники.

Іноді виникають ситуації, коли солодке стає порятунком. Наприклад, при цукровому діабеті може статися гіпоглікемія або, простіше кажучи, зниження рівня цукру в крові до небезпечних значень. Таке може статися при неправильному розрахунку дози інсуліну, при інтенсивних фізичних чи емоційних навантаженнях, а також на фоні інших захворювань.

У цьому випадку необхідно одразу з'їсти щось солодке. Цей стан може наздогнати вас під час важкого тренування, особливо якщо ви ще новачок, у вас була тривала перерва в заняттях або почали вправлятися на порожній шлунок. Тоді цукерка, шматочок цукру, солодкий фрукт чи маленький пакетик фруктового соку вам допоможуть.

Давньогрецький філософ Піфагор, який жив близько 2,500 років тому, говорив: «Ніхто не повинен перевищувати міру ні в їжі, ні в питві», і ця думка актуальна досі.

Платинова Буковина, Чернівці

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