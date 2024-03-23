



На Буковині слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні домашнього насильства - 01.04.2024 12:48

Житель обласного центру впродовж тривалого часу вчиняв протиправні дії відносно співмешканки. Наразі за цим фактом співробітники Чернівецького районного управління поліції проводять досудове розслідування. За скоєне кривднику загрожує до двох років позбавлення волі.

До поліції звернулася жителька Чернівців та повідомила, що співмешканець ображає її нецензурною лайкою та погрожує фізичною розправою.

Для з’ясування обставин інциденту на місце події виїхали працівники Чернівецького районного управління поліції. Правоохоронці встановили, що 27-річний місцевий житель, перебуваючи за місцем проживання, вчинив словесну суперечку зі своєю співмешканкою. У ході конфлікту кривдник ображав жінку нецензурною лайкою та погрожував їй фізичною розправою. Відомості про цей факт співробітники поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Під час досудового розслідування співробітники Чернівецького районного управління поліції з’ясували, що кривдник упродовж тривалого часу вчиняє домашнє насильство відносно співмешканки. Поліцейські реагували на кожне повідомлення від жінки, неодноразово складали протоколи про адміністративне правопорушення на зловмисника, проводили з ним профілактично-роз’яснювальну роботу про неприпустимість таких дій.

Відтак, Садгірський районний суд міста Чернівці визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 та 2 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладав адміністративні стягнення.

Однак правопорушник продовжував чинити психологічне насильство відносно співмешканки, яке призвело до погіршення її життя.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури повідомили про підозру кривднику у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини