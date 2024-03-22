



Коханка принца Вільяма та Королева Камілла: повторить долю? - 22.03.2024 20:57

«Її ненавиділи»: чи коханка принца Вільяма повторить долю Камілли

Королева Камілла неоднозначно висловилася про свого онука Луї, назвавши його «маленьким покаранням»

Королева Камілла неоднозначно висловилася про свого онука Луї, назвавши його «маленьким покаранням»

Британська королева Камілла неоднозначно висловилася про свого онука Луї, назвавши його «маленьким покаранням». Резонансна заява дружини Карла III викликала у громадськості питання, про кого саме вона говорить. Паркер-Боулз має двох онуків з таким ім'ям: рідний і прийомний, син принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Які стосунки у Камілли з сім'єю Карла III і чи гадана коханка старшого сина короля маркіза Чамлі може повторити її долю

Що сказала королева Камілла

Поки британський король Карл III бореться з раком простати та проходить курс лікування, деякі його офіційні обов'язки виконує його дружина королева Камілла. 20 березня вона відвідала адміністративний центр Дуглас на острові Мен. Цей населений пункт набув статусу міста.

Біля будівлі місцевої міської ради вона поспілкувалася з підданими. Королева познайомилася з 38-річною Рейчел Хьюз, яка прийшла з чотиримісячними хлопчиками-близнюками Луї та Олівером. Почувши ім'я першого, королева не втрималася коментаря.

«У мене є онук Луї. Це маленьке покарання», - сказала Камілла.

Ця фраза, сказана жартома, викликала неоднозначні реакції у користувачів інтернету. Одні вирішили, що дружина короля Карла мала на увазі п'ятирічного сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон, якого обожнюють британці. Хлопчик відрізняється непосидючим характером. Він часто опиняється у центрі уваги світських заходах чи спортивних змаганнях. Оскільки хлопчик поки що не дотримується правил етикету королівської сім'ї, він може корчити пики і балуватися.

Букінгемський палац відразу ж відреагував на двозначність, що поширилася в Мережі. За інформацією журналу Hello, який послався на офіційну заяву королівської родини, Камілла мала на увазі одного з трьох рідних онуків 15-річного Луї Лопеса, народженого у шлюбі дочки Лори Лопес. Має брат-близнюка Гас. 13-річний онук на ім'я Фредерік народився в сім'ї сина королеви Тома Паркер-Боулза.

Як пройшла перша зустріч Вільяма та Камілли

Після трагічної загибелі принцеси Діани в 1997 Камілла Паркер-Боулз і принц Чарльз перестали приховувати роман. У серпні 2003-го вони мешкали разом у резиденції Кларенс-хаус. 10 лютого 2005 року вони оголосили про заручини та 9 квітня розписалися.

Спочатку після загибелі матері сини Чарльза не хотіли знайомитися з коханою татою. Але влітку 1998 року 16-річний принц Вільям без попередження зайшов у резиденцію Чарльза, Сент-Джеймський палац, і вперше зустрівся з Каміллою віч-на-віч.

Хоча жодних подробиць про зустріч не повідомлялося в пресі, близьке до королівської родини джерело стверджувало, що після 30 хвилин спілкування із сином чоловіка Камілла попросила келих спиртного. «Мені справді потрібний джин-тонік», — нібито сказала майбутня королева.

Королівський експерт Крістофер Вілсон розповідав Daily Mail, що між Вільямом, Гаррі та їхньою мачухою Каміллою дуже довго зберігалася дистанція. Вільяму знадобилося багато часу, щоб прийняти нову супутницю життя свого батька.

Як стверджує британський таблоїд Express, посилаючись на книгу королівського біографа Кеті Ніколл "Гаррі та Вільям", перші кілька років після смерті принцеси Діани були особливо важкими для її дітей. Зокрема, Вільям та його зведена сестра Лора Паркер-Боулз «жахливо посварилися через того, хто винен у їхніх зруйнованих сім'ях», пише видання. Старший син короля звинувачував Каміллу за заподіяний його матері біль.

У результаті Вільям і Камілла добре порозумілися. За повідомленнями джерел, майбутній король вважає її другом та своєю довіреною особою. Оскільки Карл III зараз проходить лікування, Камілла та Вільям виконують його обов'язки.

Чому принц Гаррі ненавидить мачуху

На відміну від старшого брата, принц Гаррі часто ображається на Каміллу, пишуть західні ЗМІ. «Він любив королеву Єлизавету ІІ. Мабуть, його обурило, що Камілла здобула цей же титул. Він відчував такі емоції, тому що її місце мала зайняти його мати», — вважає королівський експерт Кінсі Шофілд.

На її думку, високе становище королеви Камілли в сім'ї явно не влаштовує Гаррі. Сам принц ніколи не демонстрував ворожість до дружини батька на публіці.

Спочатку сини Чарльза, враховуючи всі обставини, не мали жодного інтересу зустрітися з коханою свого батька

В інтерв'ю ВВС Гаррі зізнавався, що добре ставиться до мачухи. «Ми з Вільямом дуже любимо її. Якщо чесно, вона завжди була дуже близька зі мною та Вільямом. І ні, вона не зла мачуха. Мушу заявити це прямо зараз», — казав він.

Принц також назвав Каміллу «прекрасною жінкою», зазначивши, що поруч із нею його батько «дуже щасливий».

Які стосунки у Камілли з невістками

Спочатку стосунки між дружиною Гаррі Меган Маркл та Каміллою були дуже теплими. Говорили, що майбутня королева взяла її під своє крило, бо невістка тільки стала членом сім'ї і не знала всіх тонкощів королівського протоколу. І для Меган, і для Камілли шлюби з принцами стали другим: обидві раніше були одружені.

Папараці не раз фотографували усміхнених мачуху та дружину Гаррі в моменти їхнього милого спілкування. Проте після від'їзду молодшого сина Карла III із Лондона відносини Маркл та Паркер-Боулз зіпсувалися.

З Кейт Міддлтон у Королеви Камілли справжня дружба, незважаючи на боротьбу титулів.

Камілла добре порозумілася з дружиною Вільяма Кейт Міддлтон. Експерти та інсайдери не раз говорили про «особливий зв'язок» між герцогинями. Нещодавно дружина старшого сина короля сфотографувала Паркер-Боулз і цей портрет потрапив на обкладинку видання Country Life.

Чи зможе Чамлі, як і Камілла, стати королевою

39-річну Роуз Хенбері називають у пресі передбачуваною коханкою принца Вільяма. Маркіза Чамлі знайома з багатьма членами королівської сім'ї: вона товаришувала з дочкою Камілли та Кейт Міддлтон. Герцогиня перестала спілкуватися з Роуз у 2019 році. За даними британських ЗМІ, це сталося через зраду Вільяма з маркізою.

Експерт із британської монархії, автор Telegram-каналу «Королівська родина»королівський експерт Кінсі Шофілд вважає, що реальні плани Хенбері незрозумілі. На її думку, Букінгемський палац завадить Вільяму, щоб не повторив вчинок батька.

Експерти кажуть, що Букінгемський палац не дозволить Вільяму піти стопами батька.

«Все-таки британці пам'ятають хвилювання через гучне розлучення Чарльза та Діани, а також багаторічну критику Камілли. Багато підданих прямо ненавиділи її, відправляли прокляття, кидали різні предмети на територію палацу, освистували її та інше. Це була чорна пляма на репутації монаршого будинку. Однак Камілла стійко впоралася з цими випробуваннями - тепер вона королева.

Платинова Буковина, Чернівці

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