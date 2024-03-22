



Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус - 23.03.2024 12:49

Біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3

Епіцентр знаходився за 83 км на південний захід від міста Пагар-Алам

Землетрус магнітудою 5,3 зафіксовано на узбережжі острова Суматра в Індонезії. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Епіцентр стихії знаходився за 83 км на південний захід від міста Пагар-Алам з населенням близько 70 тис. осіб. Вогнище залягало на глибині 61 км.

Інформації про постраждалих та руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалась.

Нагадаємо, 1 березня 2024 року Біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 5,3

Осередок залягав на глибині 35 км.

Землетрус магнітудою 5,3 зафіксовано біля узбережжя Індонезії. Про це повідомив Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Епіцентр стихії знаходився за 281 км на південний захід від міста Джайапура з населенням близько 134 тис. осіб. Вогнище залягало на глибині 35 км.

Інформації про постраждалих та руйнування не надходило. Загроза цунамі не оголошувалась.

А 4 березня 2024 року повідомлялося про декілька землетрусів:

Біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 5,5. Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

За наявними даними, осередок землетрусу залягав на глибині 10 км. Поштовхи спостерігалися на відстані 224 км від розташованого на острові Суматра міста Бенкулу.

Даних про постраждалих та руйнування від стихійного лиха не надходило. Також не оголошувалась загроза цунамі.

Раніше повідомлялося, що співробітники Німецького дослідницького центру геологічних наук (GFZ) зафіксували землетрус біля берегів Аляски. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,3. Осередок землетрусу розташовувався на глибині 26 км.

27 лютого на заході Туреччини стався землетрус магнітудою 4,6. За даними національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих (AFAD), підземні поштовхи зафіксували в провінції Чанаккале.





Платинова Буковина, Чернівці

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