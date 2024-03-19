Прогноз астролога на 18-24 березня

- 19.03.2024 11:15
Прогноз астролога на 18-24 березня

Здоров'я та стосунки суботи та неділі, сімейні питання та справи, що стосуються дому та близьких, понеділок та вівторок, духовні практики та саморозвиток, а також кар'єра, фінанси та бізнес на середині тижня – середу та четвер. Подорожі та творчість, як галузі життя, на які можна звернути увагу, якщо залишився вільний час.

Загальна енергетика тижня запрошує до повсякденних турбот та відновлення зв'язків із сім'єю. Це також гарний час для вираження теплих почуттів до близьких, які ми могли забувати виявляти раніше. Добігаючи кінця тижня, варто зосередитися на підтримці здоров'я перед настанням більш динамічних подій весни. Понеділок та вівторок підходять для важливих починань.

У понеділок, 18 березня, коефіцієнт успіху складає 70%. Рекомендується займатися домашніми справами, не перетружуватися, відновлювати контакти з втраченими родичами та піклуватися про близьких.

У вівторок, 19 березня, також є 70% шансів на успіх. Це день, коли варто займатися питаннями нерухомості, довіряти своїй інтуїції, звертатися до психолога та вчитися довіряти, не терпіти.

Середа, 20 березня, віщує коефіцієнт успіху в 30%. Цього дня варто займатися рекламою, маркетингом, продажами, а також позбавлятися негативних переконань у самооцінці та розважатися грою. Не варто стримувати себе чи скромничати.

Четвер, 21 березня, становить коефіцієнт успіху в 40%. Це день, коли можна піднімати настрій, спілкуватися з дітьми, просувати себе у публіці та гуморити. Однак не варто гальмувати себе та свої ідеї.

П'ятниця, 22 березня, обіцяє коефіцієнт успіху 30%. Цього дня варто робити аналітику перед важливими кроками, вирішувати конфлікти з колегами, вирішувати тактичні завдання та освоювати нові навички, пов'язані з використанням рук. Уникайте лінощів і бездіяльності.

Субота, 23 березня, привносить коефіцієнт успіху 50%. Це час для складання запасів, початку аскези, планування бюджетів та подолання спокус. Не порушуйте встановлених правил.

Неділя, 24 березня, характеризується коефіцієнтом успіху 40%. Цього дня рекомендується займатися рахунком чисел, проводити генеральне прибирання, очищати організм та допомагати слабким. Уникайте порожніх мрій та фантазій.

Платинова Буковина, Чернівці

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