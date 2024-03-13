



На Буковині за нелегальне розповсюдження наркотиків перед судом постануть члени міжрегіональної злочинної організації - 19.03.2024 16:03

Учасники злочинного угруповання займалися збутом амфетаміну в різних регіонах держави, організацією і утриманням місць для виготовлення психотропних речовин та легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом. Наразі слідчі поліції Чернівецької області зібрали обґрунтовані докази протиправної діяльності сімох членів ЗО та скерували обвинувальний акт до суду.

Викрили злочинну організацію працівники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області спільно з колегами обласного управління Департаменту стратегічних розслідувань НПУ та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 39-річний утриманець виправної установи на Вінниччині, маючи на меті незаконне отримання прибутку, організував злочинну групу, яка займалася незаконним розповсюдженням психотропних речовин на території Київської, Житомирської та Чернівецької областей.

Членами злочинної організації були шестеро жителів з Чернівецької та Київської областей, віком від 26 до 48 років.

У кожній із зазначених областей знаходився учасник злочинного угруповання, який відповідав за наркотрафік на ввіреній йому території. Заборонені наркотичні речовини фігуранти пересилали у різні регіони та збували товар серед населення.

На території Чернівецької області «керівником» (співорганізатором) злочинної групи був 31-річний житель Вижницького району. До протиправної діяльності фігурант залучив ще трьох виконавців, які підшукували «клієнтів» та збували їм амфетамін. За грошові розрахунки та ведення «бухгалтерії» злочинної організації відповідала 26-річна жителька Буковини.

Правоохоронці за силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення ГУНП провели низку санкціонованих обшуків на території декількох областей. Зокрема, за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та у виправній колонії, де відбував покарання організатор злочинної організації.

Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили:

- предмети для виготовлення наркотичних засобів та пакувальні матеріали;

- засоби для вживання наркотиків;

- гроші та банківські картки;

- ⁠зброю та набої;

- чорнові записи;

- мобільні телефони, ноутбуки та іншу техніку.

Шістьох фігурантів працівники поліції затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі співробітники Слідчого управління ГУНП під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури завершили досудове розслідування відносно членів ЗО та скерували обвинувальний акт для розгляду до суду.

Організатору міжрегіональної злочинної організації слідчі поліції інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 1 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

- ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

- ч. 1 ст. 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів);

- ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Усім учасникам злочинної організації слідчі поліції інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

- ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3, 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Крім цього, 48-річному киянину поліцейські додатково інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а 31-річному співорганізатору злочинної групи на території Чернівецької області – ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини