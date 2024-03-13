Порнокторка Luna Star без трусів була ведучою церемонії нагородження у Лас-Вегасі.

- 19.03.2024 13:58
Порнокторка Luna Star без трусів була ведучою церемонії нагородження у Лас-Вегасі.

Порноакторка Luna Star вибрала відвертий стиль для свого виступу на заході.

Luna Star обрала сміливий стиль для свого виступу на заході.

У ролі співведучої церемонії нагородження премії AVN Awards, що відбулася у Лас-Вегасі, виступила порноакторка Luna Star. Ця премія є визначною в галузі кінопродукції для дорослих і присуджується американським журналом Adult Video News за виняткові досягнення. Її часто називають "порно-Оскаром".

На червону доріжку вийшла латиноамериканська зірка в провокаційному образі: гламурна білизна зі стразами від бренду Philipp Plein, чорні мереживні колготки зі зірочками, які вона носила під трусами, і чорний жакет. Але вирішила не одягати низ.

Красуня пишалася пласким животом, вишуканим сексуальним бюстом і стрінкими ногами.

Луну доповнили лаковані туфлі на підборах, металевий клатч у вигляді металіку, цікавий аксесуар на пальці зі стразами, діамантові сережки, намисто, браслет і каблучка. Її образ завершили ідеально рівний зачіска і макіяж з довгими віями.

Також варто згадати, що співачка і акторка Квіні Сатін вразила усіх присутніх на церемонії своєю провокаційною зачіскою у вигляді великого півня з яйцями.

Порнокторка Luna Star була співведучою церемонії нагородження премії AVN Awards, яка проходила у Лас-Вегасі. Це високопрестижна кінопремія, яку вручає американський журнал Adult Video News за видатні досягнення у кінематографії для дорослих. Іноді її називають "порно-Оскаром".

На червону доріжку вийшла латиноамериканська зірка в провокаційному образі. Вона вибрала гламурну білизну, прикрашену стразами з логотипом бренду Philipp Plein, чорні колготи в сітку зі зірочками, які вона приховала під трусами, і чорний жакет. Але вирішила не одягати низ.

Красуня пишалася пласким животом, вишуканим сексуальним бюстом і стрінкими ногами.

Стар доповнила свій образ лакованими туфлями на підборах, металевим клатчем у вигляді металік, цікавим аксесуаром на пальці зі стразами, діамантовими сережками, намистом, браслетом і каблучкою. Ідеально рівний зачіска і макіяж з довгими віями доповнили її образ.

Також, варто згадати, що співачка і акторка Queenie Sateen вразила усіх присутніх на церемонії своєю провокаційною зачіскою у вигляді величезного півня з яйцями.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Порноакторка Luna Star

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