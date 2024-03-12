У Європарламенті закликали до термінового ембарго на агропродукцію з РФ- 14.03.2024 11:56
Представники різних політичних груп в Європарламенті висловили підтримку введенню негайного ембарго на аграрну продукцію з Росії та Білорусії. Раніше цей вид товарів не був підданий санкціям Європейського Союзу.
Дебати з цього питання відбулися вчора, 12 березня, повідомляє DW.
Зокрема, за термінове введення ембарго на російські агропродукти виступив від імені найбільшої групи в Європарламенті представник Польщі Анджей Халіцький.
Наразі очікується, що Єврокомісія представить законопроєкт на засіданні Ради ЄС.
Єврокомісія також уважно стежить за імпортом з Росії та Білорусі до ЄС і розгляне будь-які додаткові заходи, які можуть бути необхідними для запобігання дестабілізації зернових ринків Євросоюзу.
Нагадаємо, нещодавно у Львові відбулося засідання Українсько-Польської Міжурядової Комісії, яке очолила Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук. Серед інших питань обговорювалося введення повного ембарго на російське збіжжя та агропродукцію.
У Європарламенті закликали до термінового ембарго на агропродукцію з рф
Джерело: Фото ілюстрація
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