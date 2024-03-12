



У Європарламенті закликали до термінового ембарго на агропродукцію з РФ - 14.03.2024 11:56

Представники різних політичних груп в Європарламенті висловили підтримку введенню негайного ембарго на аграрну продукцію з Росії та Білорусії. Раніше цей вид товарів не був підданий санкціям Європейського Союзу.

Дебати з цього питання відбулися вчора, 12 березня, повідомляє DW.

Зокрема, за термінове введення ембарго на російські агропродукти виступив від імені найбільшої групи в Європарламенті представник Польщі Анджей Халіцький.

Наразі очікується, що Єврокомісія представить законопроєкт на засіданні Ради ЄС.

Єврокомісія також уважно стежить за імпортом з Росії та Білорусі до ЄС і розгляне будь-які додаткові заходи, які можуть бути необхідними для запобігання дестабілізації зернових ринків Євросоюзу.

Нагадаємо, нещодавно у Львові відбулося засідання Українсько-Польської Міжурядової Комісії, яке очолила Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук. Серед інших питань обговорювалося введення повного ембарго на російське збіжжя та агропродукцію.

У Європарламенті закликали до термінового ембарго на агропродукцію з рф

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Фото ілюстрація

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