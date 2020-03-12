Удар по Кривому Рогу 12 березня 2024 року

- 12.03.2024 19:18
Удар по Кривому Рогу 12 березня 2024 року

 Понад 30 постраждалих вже прийняли лікарні Кривого Рогу . П'ятеро в операційній. "Важкі". Серед них – дитина. Попередньо, щонайменше пʼятеро поранених і двоє загиблих.

Рятувальна операція триває. ДСНС, лікарі, всі служби працюють. Під завалами у Кривому Розі шукають людей, — Зеленський. Руйнування в дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина. Станом на цей час двоє загиблих. Роботи триватимуть скільки потрібно, — президент.
етверо дітей постраждали через ворожу атаку на Кривий Ріг

 На зараз відомо про 33 потерпілих. Це попередні дані.У місті зайнялися два будинки – п'яти та дев'ятиповерхівка. У Кривому Розі ЗАВЕРШИЛИ пошуково-рятувальну операцію Надзвичайники обстежили всі квартири понівечених будинків. Врятували дев'ятьох тамтешніх мешканців.

Російська атака забрала життя трьох людей. Кількість постраждалих ще уточнюється.

Станом на 22:17 у Кривому Розі атака росіян забрала 3 життя: 2 жінки та 1 чоловік Ще близько 40 людей зазнали поранень, з них 10 дітей. Зараз у лікарнях перебуває 17 дорослих (з них 4 тяжких та 1 жінка у вкрай тяжкому стані), а також 9 дітей, один з них у тяжкому стані. Усім надається необхідна допомога.
 
Пожежі у будинках локалізовані. Роботи щодо усунення наслідків тривають.




 

 

Платинова Буковина, Чернівці

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