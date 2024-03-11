Шахед попав у п'ятиповерховий будинок у Сумах - є загиблі

- 13.03.2024 14:36
Шахед попав у п'ятиповерховий будинок у Сумах - є загиблі

Внаслідок влучання ворожого БпЛА у житловий п'ятиповерховий будинок у Сумах є загиблі, інформація уточнюється — ОВА.

"Попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 — зруйновані.
За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється)", — йдеться у повідомленні.

В місті Суми знайдено загиблого жителя внаслідок удару російського безпілотника по житловому будинку, повідомляється у телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у середу.

"Під час розбирання завалів у п'ятиповерховому житловому будинку рятувальники знайшли тіло людини. Зараз також відомо про вісім постраждалих. Роботи продовжуються. Під завалами можуть бути ще люди", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що в Сумах унаслідок влучання "Шахеда" у п'ятиповерхівку є поранені та загиблі, проте кількість загиблих не уточнювалася. "Внаслідок влучання ворожого безпілотника типу "Шахед" у житловий п'ятиповерховий будинок попередньо пошкоджено 30 квартир, з яких 15 - зруйновані. За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 осіб, восьмеро з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється)", - зазначається у повідомленні.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Суми, шахед, новини 13 березня, Сумы новости 13 марта

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