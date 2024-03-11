В Київі приберуть стихійне кладовище домашніх тварин

- 13.03.2024 11:48
В Київі приберуть стихійне кладовище домашніх тварин

На Оболоні, у районі Оболонського в Києві, заплановано усунення самовільного кладовища домашніх тварин, і активісти закликають власників місцевих поховань до співпраці.

Поблизу Йорданського та Кирилівського озер у цьому районі розпочали облаштовувати парк. Роботи на почалися минулого літа. Однак, однією з труднощів при цьому стало самовільне кладовище домашніх тварин на схилі поблизу озера Йорданське. Про це повідомляє журнал "ТиКиїв".

За інформацією спільноти "Почайна", згідно з чинним законодавством, неможливо дозволити подальше розростання самовільного кладовища тварин у Оболонському районі. Однак ініціатори створення парку не мають наміру порушувати пам'ять про померлих улюбленців людей. Тому було проведено опитування.

Громадська думка розділилася. Деякі вважають, що кладовище слід залишити, інші — що його потрібно негайно прибрати. У результаті досягнуто спільного рішення. Про це розповіла громадська активістка Аннабелла Моріна.

"Поховання залишаться без змін. Однак замість бетонних та пластикових надгробків будуть висаджені дерева та кущі", — повідомила Моріна.

Активісти уже звернулися до власників поховань із проханням прибрати надгробки та обрати рослину, яку вони бажають висадити на цьому місці. Це можуть бути сумах, спірея, бузок, жасмин або багаторічні квіти. Після того, як дерево або кущ виросте, на нього можна буде повісити стрічку або дзвіночок з іменем померлого улюбленця. Якщо людина переїхала з Києва за кордон, то можна надіслати фото поховання та вказати рослину.

"Висаджування рослин планується з четверга по суботу. Саджанці та землю надає КП УЗН Оболонського району", — розповіла Моріна.

Вона додала, що протягом певного часу бетонні, гранітні та пластикові надгробки будуть розміщені на спеціальному майданчику поруч. Надгробки у формі квітників залишаться без змін.

Платинова Буковина, Чернівці

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