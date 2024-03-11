



На соратника Навального Леоніда Волкова напали у Литві. - 12.03.2024 20:58

У Вільнюсі напали з молотком на Леоніда Волкова - повідомив Євген Жуков



За словами соратників Навального, невідомий розбив вікно машини Леоніда Волкова і почав бити його молотком, потрапивши насамперед по ногах.



На колишнього голову штабів Олексія Навального Леоніда Волкова напали біля його будинку у Вільнюсі. Про це увечері у вівторок, 12 березня, повідомили соратники померлого опозиціонера Кіра Ярмиш та Іван Жданов.

"На Леоніда Волкова щойно напали біля його будинку. Йому розбили вікно в машині і розпорошили в очі сльозогінний газ, після чого нападник почав бити Леоніда молотком", - написала прес-секретар Навального Кіра Ярмиш у соцмережі X. За її словами, Волков перебуває вдома, до нього їде поліція та швидка.



В інтерв'ю "Медузі" Ярмиш пояснила, що Волков відбивався від машини, що нападали, і ногами: "Тому били куди потрапили - по ногах".

"Жив, подробиці пізніше", - повідомив директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов, підтвердив, що соратника Навального били молотком по ногах та зачепили руки. На опублікованих у соцмережах фотографіях видно, що у Волкова садна на голові, синець під оком і закривавлена нога.



Журналіст Сергій Пархоменко розповів, що Леонід Волков мешкає у дачному селищі. "Тобто це не випадковий вуличний хуліган чи грабіжник. Це людина, яка спеціально туди поїхала нападати на Волкова", - сказав Пархоменко.

Платинова Буковина, Чернівці

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