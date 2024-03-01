Коломыянин перешел служить на сторону россии — ему грозит 15 лет тюрьмы (ФОТО)- 01.03.2024 23:19
СБУ разоблачила в государственной измене уроженца Ивано-Франковской области, который перешел на сторону России во время оккупации Крыма. Ему объявили заочное подозрение.
Об этом пишет новости ІФ со ссылкой на сообщение Управления СБ Украины в Ивано-Франковской области.
Известно, что в 2011 году жителя Франковщины призвали на срочную военную службу и распределили в воинскую часть № 3009 Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины в Симферополе. Там он принял присягу на верность украинскому народу и служил до начала оккупацией АР Крым в 2014 году.
Поддерживая идеологию российской федерации и ценности русского мира, военнослужащий не выполнил приказ руководства внутренних войск МВД Украины на выход из Крыма.
"Фигурант предал присяге на верность украинскому народу и вступил на службу в воинскую часть № 6917 внутренних войск МВД России", - отмечают в СБУ.
Следователи объявили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена. Его ожидает до 15 лет лишения свободы.
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