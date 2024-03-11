



Окупанти атакують Україну "Шахедами": які регіони під загрозою - 11.03.2024 18:57

Російські окупанти сьогодні, 11 березня, увечері запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні, викликаючи оголошення повітряної тривоги в декількох регіонах.

За інформацією від Повітряних сил Збройних сил України, російські дрони були виявлені у західній частині Кіровоградської області, а також на кордоні Миколаївської, Одеської та Кіровоградської областей, прямуючи у напрямку до Вінниці.

На півдні Миколаївської області помічено кілька груп дронів, які курсують на північний захід через Одеську область, тоді як ще декілька груп відправилися з південного заходу та південного сходу Дніпропетровської області у бік Дніпра.

Дрони з Кіровоградської області вже перетнули кордон Черкаської області, направляючись у бік Білої Церкви.

Ці атаки є частиною широкомасштабної кампанії російських окупантів, які регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" для атак на громадянську інфраструктуру. Остання атака, яка сталася сьогодні, 11 березня, спричинила запуск 25 безпілотників, з яких 15 було збито.

У світлі цих подій влада України звертається до міжнародних партнерів з проханням про додаткову підтримку та виявлення солідарності в боротьбі проти агресії з боку Росії. Зокрема, очікується активізація дипломатичних зусиль для залучення міжнародного співтовариства до вирішення цієї надзвичайно складної ситуації.

Заступник міністра оборони України з питань євроатлантичної інтеграції також висловив впевненість у здатності українських військових відбити будь-які атаки і захистити територіальну цілісність країни. У той же час, наголошується на необхідності подальшої підготовки та модернізації оборонної сфери України для ефективного протидії загрозам.

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