



На лаву підсудних сяде чоловік, який обвинувачується у незаконному зберіганні канабісу - 11.03.2024 09:41

У Вижницькому районі на лаву підсудних сяде чоловік, який обвинувачується у незаконному зберіганні канабісу.

Дізнавачі поліції зібрали докази вчинення 51-річним жителем села Гробище кримінального проступку та наразі матеріали провадження з обвинувальним актом скерували до суду для розгляду.

Співробітники поліції Чернівецької області продовжують проводити заходи спрямовані на протидію незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час проведення слідства працівники відділення № 1 (Путила) Вижницького районного відділу поліції викрили 51-річного жителя села Гробище, який незаконно зберігав наркотичні речовини для власного вживання. Проводячи санкціонований обшук за місцем проживання буковинця, поліцейські виявили та вилучили паперовий згорток із речовиною рослинного походження схожою на наркотичну.

Правоохоронці вилучили речовий доказ та направили на проведення відповідної експертизи. Результати підтвердили, що вилучене є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено – канабісом.

Дізнавачі поліції під процесуальним керівництвом Вижницької окружної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду.

Чоловіку інкримінують вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.



Платинова Буковина, Чернівці

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