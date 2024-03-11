Президент Франції Еммануель Макрон відкладає свій планований візит до України

- 11.03.2024 10:36
Президент Франції Еммануель Макрон відкладає свій планований візит до України

Президент Франції Еммануель Макрон відкладає свій планований візит до України з метою привезти конкретні результати допомоги для країни, повідомляє Politico. Перенесення візиту відбулося кілька разів, спочатку планувалося в лютому, а потім перенеслося на середину березня.

Заява з Єлисейського палацу, оприлюднена в неділю, 10 березня, стверджує, що візит відбудеться "в найближчі кілька тижнів" і не має відношення до питань безпеки. Невименований французький дипломат пояснив, що причиною перенесення візиту є бажання Макрона досягти згоди зі своїми союзниками та "прибути до України з конкретними результатами". "Потрібен час для укладення різних коаліцій та обговорення оперативних зобов'язань з нашими партнерами", - додав дипломат.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Франція формує альянс країн, які готові вислати західні війська на територію України. Раніше сам Макрон висловлював можливість введення військ до України союзниками, наголошуючи, що Європа не повинна виявляти "боягузтва" перед агресією Росії проти України, хоча це викликало розбіжності з деякими країнами Європи, зокрема Німеччиною.

Президент Франції Еммануель Макрон відкладає свій планований візит до України з метою привезти конкретні результати допомоги для країни, повідомляє Politico. Перенесення візиту відбулося кілька разів, спочатку планувалося в лютому, а потім перенеслося на середину березня. Заява з Єлисейського палацу, оприлюднена в неділю, 10 березня, стверджує, що візит відбудеться "в найближчі кілька тижнів" і не має відношення до питань безпеки. Невименований французький дипломат пояснив, що причиною перенесення візиту є бажання Макрона досягти згоди зі своїми союзниками та "прибути до України з конкретними результатами". "Потрібен час для укладення різних коаліцій та обговорення оперативних зобов'язань з нашими партнерами", - додав дипломат. Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Франція формує альянс країн, які готові вислати західні війська на територію України. Раніше сам Макрон висловлював можливість введення військ до України союзниками, наголошуючи, що Європа не повинна виявляти "боягузтва" перед агресією Росії проти України, хоча це викликало розбіжності з деякими країнами Європи, зокрема Німеччиною.

Попри це, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що відвідавши Україну, Макрон привезе не лише слова підтримки, але й конкретні плани і дії, спрямовані на підтримку української держави у зусиллях зі зміцнення безпеки та захисту від агресії. Український президент підкреслив, що держави-партнери мають здійснювати дії, які допоможуть запобігти подальшим загрозам безпеці в регіоні та відстояти суверенітет України.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Макрон КИїв новини

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