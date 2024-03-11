



Україна зупинила наступ Росії. Становище на фронті значно покращилося, - Зеленський - 11.03.2024 12:33

За словами президента України Володимира Зеленського, українським захисникам вдалося зупинити наступ російських окупантів, що призвело до значного покращення ситуації на фронті. Президент зазначив це під час інтерв'ю BFM TV.

Зеленський розповів про труднощі, з якими стикалися в армії в останні три місяці, такі як брак артилерійських боєприпасів, повітряна блокада та висока щільність російських безпілотників. Однак завдяки зусиллям українських захисників наступ Росії було зупинено, а російська армія втратила велику кількість сил.

Проте Зеленський попередив, що таке покращення може бути тимчасовим, якщо Україна не отримає достатньої допомоги. Глава держави також закликав країни Заходу надати Україні додаткове озброєння.

Нагадаємо, українські захисники втратили контроль над Авдіївкою через нестачу боєприпасів. Проте пізніше вони змогли стабілізувати фронт і зупинити просування російських військ.

Український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю BFM TV оголосив про успішну зупинку наступу російських окупантів у зоні конфлікту. Він зазначив, що ситуація на фронті значно покращилася порівняно з попередніми місяцями.

Володимир Зеленський пояснив, що українським захисникам вдалося зупинити наступ Росії, хоча вони стикалися зі значними труднощами, такими як брак артилерійських боєприпасів та повітряна блокада. Президент також висловив обурення з приводу великої щільності російських безпілотників, які використовувалися проти українських позицій.

Зеленський попередив, що хоча ситуація наразі краща, ніж раніше, це може змінитися, якщо Україна не отримає необхідної допомоги від міжнародних партнерів. Він закликав країни Заходу надати Україні підтримку у формі озброєння, особливо в контексті переваги Росії у далекобійній зброї.

Президент також зазначив, що російські війська не захопили місто Авдіївка, але завдали йому великих збитків, що спричинило подальші втрати. Наразі Україна планує стабілізувати фронт і розробити контрударні стратегії.

Ця новина відображає складну ситуацію в зоні конфлікту та наголошує на важливості міжнародної підтримки для України в утриманні агресії та захисті національної безпеки.

Платинова Буковина, Чернівці

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