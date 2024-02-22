



Обучение в школах детей беженцев из Украины в Польше: новые требования 2024 - 04.03.2024 14:31

Посещение польских школ детьми-беженцами из Украины подвергается изменениям в правилах на учебный год 2023/2024. Специальный закон о помощи украинцам предусматривает освобождение украинских школьников, которые обучаются дистанционно, от обязательного школьного образования в Польше, включая занятия в зерувках.

Министерство образования и науки в Польше (MEiN) разрешило родителям подать заявление о продолжении дистанционного обучения для их детей и освободить их от обязательного посещения школы в Польше.

В соответствии с законом §15, ученики, получающие образование в детских садах или школах Украины с использованием методов дистанционного обучения, освобождаются от обязательного ежегодного обучения в детских садах, школах или учебе.

С сентября 2024 года Министерство образования в Польше планирует ввести обязательное посещение стационарной школы для детей из Украины, обучающихся онлайн. Этот шаг призван предоставить качественное образование детям, которое они временно лишились из-за российской агрессии. Планируется также организовать уроки украинского языка для украинских детей и облегчить процесс признания украинских учителей.

Вице-министр образования Польши Йоанна Муха отметила, что в стране находится около 100 тысяч украинских детей, которые получают образование онлайн в украинских школах. С сентября 2024 года они будут обязаны посещать польские школы. По оценкам министерства, в школах может появиться 50-60 тысяч украинских детей.

Польское министерство образования планирует провести переговоры с украинским правительством по этому поводу.

Отметим также, что для продолжения обучения в украинской школе необходимо подать специальное заявление в гмину по месту жительства ребенка. Несмотря на дополнительное обучение, многие родители выбирают одновременное обучение детей и в украинской, и в польской школах, что может быть организовано легально, но создает определенные трудности для учеников.

Інформаційне агентство ЗАН, Чернівці

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