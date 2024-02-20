



США продовжили захист біженців з України - 02.03.2024 16:24

Американські власті продовжили термін дії гуманітарних дозволів на в'їзд для українців, які шукають притулок на території США, до двох років. Таке рішення стосується осіб, які отримали так звані гуманітарні дозволи на в'їзд.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

Українцям, які мають право на перебування у США за програмою "Об'єднуючись для України" (U4U) або отримали гуманітарний дозвіл на в'їзд через пункти пропуску у період з 11 лютого по 25 квітня 2022 року, надано можливість продовжити свої дозволи.

Важливо зазначити, що гуманітарний дозвіл на в'їзд є одним із найпоширеніших та часто використовуваних видів спеціального статусу для в'їзду до Сполучених Штатів. Цей вид дозволу надається особам з міркувань гуманітарних причин, які не мають звичайного права на в'їзд до США згідно з чинним законодавством.

Це рішення не лише допомагає українцям, які опинилися в складних життєвих обставинах, знайти притулок у безпечному середовищі, але й сприяє зміцненню гуманітарних зв'язків між Україною та Сполученими Штатами. Воно є важливим кроком у забезпеченні гуманітарної допомоги та підтримки для тих, хто потребує захисту та допомоги, і відображає принципи гуманізму та солідарності. Такі заходи сприяють підтримці прав людини та гідності кожної особи, яка знаходиться в складних ситуаціях, і підтверджують готовність країн співпрацювати в різних аспектах гуманітарної діяльності.



Подібні кроки зі сторони Сполучених Штатів свідчать про їхню готовність підтримати людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та проявити гуманітарну відповідальність на міжнародному рівні. Це важливий сигнал солідарності та підтримки для України в умовах глобальних викликів та нестабільності. Такі заходи відображають добросовісність і готовність країн світу ділитися відповідальністю за захист прав людини та забезпечення безпеки та благополуччя всіх громадян.

Платинова Буковина, Чернівці

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