



Соціальна виплата під час війни - саме в таку шахрайську пастку минулої доби потрапили дві буковинки - 02.03.2024 12:11

«Соціальна виплата під час війни» - саме в таку шахрайську пастку минулої доби потрапили дві буковинки: поліцейські проводять розслідування



Шахраї продовжують ошукувати довірливих громадян, розповсюджуючи повідомлення та оголошення в соціальних мережах з фішинговими посиланнями. Правоохоронці закликають не переходити за підозрілими посиланнями та в жодному випадку не вводити реквізити банківських рахунків на невідомих сайтах.

Учора, 1 березня, до відділення № 5 (Глибока) Чернівецького райуправління поліції звернулася 67-річна жителька села Сучевени. Заявниця розповіла, що їй надійшло повідомлення у месенджері про можливість отримання грошової допомоги від благодійної організації. Жінка перейшла за посиланням, ввела реквізити своєї банківської картки. Після чого отримала сповіщення про перерахування майже 19 тисяч гривень на невідомий рахунок.

За такою ж схемою аферисти ошукали 26-річну жительку села Череш. Буковинка розповіла співробітникам відділення № 1 (м. Сторожинець) Чернівецького РУП, що отримала СМС-повідомлення про додаткову фінансову допомогу. Жінка перейшла за посиланням та вказала конфіденційну інформацію, яка стосується її банківського рахунку. В подальшому з її картки зникло майже 17 тисяч гривень.

Відомості про вказані факти поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Проводяться досудові розслідування.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням довіряти інформації про соціальні виплати тільки з офіційних сайтів установ і організацій.

Закликаємо: будьте уважними та обачними, не переходьте за сумнівними посиланнями та в жодному випадку не вводьте вашу конфіденційну інформацію, що стосується ваших банківських рахунків.

Платинова Буковина, Чернівці

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