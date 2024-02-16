



Через 100 років Європи у тому вигляді, в якому вона є зараз, просто не буде - 28.02.2024 12:04

Через 100 років Європи у тому вигляді, в якому вона є зараз, просто не буде, кажуть соціологи. Мішель Годе та Жан-Мішель Буссмар у роботі «Європа-2050: демографічний суїцид та слабке економічне зростання» пишуть, що міграційний тиск на Європу стане сильним, як ніколи. Навіть якщо лише 1% демографічного приросту Африки утвердиться у Франції до 2050 року, це буде 20% (!) від поточного населення країни.

Зменшувана народжуваність стосується не тільки України та Європи, а й таких демографічних гігантів, як США, Бразилія, Японія, Південна Корея, Таїланд і навіть Китай.

Майже всю історію людства люди вмирали зарано. Нині поняття біологічного віку трансформувалося. Ще на початку 1950-х середньосвітова тривалість життя була лише 47 років. Сьогодні вона досягла 72 років, а до 2050 року буде 77 років. Люди у розвинених країнах народжують мало, а живуть довго. Хто забезпечуватиме пенсії людям похилого віку через кілька років? Ілон Маск і провідні економісти світу неодноразово порушували питання про те, що світова економіка опиниться під ударом, оскільки працездатне населення скоротиться, а непрацююче - зросте. Ми входимо в абсолютно нову епоху, коли найбільш зростаючою віковою у світі є група 65+.

Тим часом частка Африки у світовому населенні зростатиме у геометричній прогресії. Не випадково Африку оголошено однією з головних проблем ЮНЕСКО - організація стурбована тим, як уповільнити зростання народжуваності на континенті. Є думка, що пропаганда абортів, контрацепції, ґендерної рівності та інші турботи про репродуктивні права є ні що інше, як спосіб стримування народжуваності в регіоні.

У розвинених країнах залишаться самі пенсіонери, а бідні країни показують рекордний приріст. Немов природа і невідомі людському розуму закони Всесвіту говорять про те, що країни з високим рівнем споживання, правами, особистими кордонами, новими етичними звичаями та іншими імперативами - вид, що зникає. Система сама себе пожирає. А бідна Африка переживає бум народжуваності, щоб стати головним континентом планети нової ери.

Платинова Буковина, Чернівці

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