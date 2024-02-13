Підвищення податків наразі не розглядається в українській владі

- 27.02.2024 13:08
Підвищення податків наразі не розглядається в українській владі

Питання підвищення податків наразі не розглядається в українській владі, щоб компенсувати відсутність допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це заявила народна депутатка від "Слуги народу" та член комітету з фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк під час телемарафону.

За словами депутатки, допомога від США є дуже важливою для України, але з'являються інші джерела фінансування, зокрема з Європейського Союзу, який виділяє значні кошти на допомогу країні. Також розглядаються можливості ухвалення закону щодо фінансування витрат на мобілізацію.

Щодо пропозицій щодо підвищення податків, зокрема військового збору та введення податку на розкіш, Василевська-Смаглюк зазначила, що влада наразі не розглядає ці сценарії, але працює над альтернативними шляхами забезпечення фінансування, такими як підвищення надходжень з митниці, перегляд акцизних зборів та інші заходи.

На думку депутатки, уряд має намір активно працювати над забезпеченням альтернативних джерел надходжень до державного бюджету, зокрема шляхом збільшення понаднормових надходжень з митниці та податкової системи. Вона також зазначила, що урядові плани включають перегляд акцизних зборів та зборів за користування надрами. Окрім того, Ольга Василевська-Смаглюк підкреслила, що відмова від підвищення податків є стратегічним кроком, оскільки такий захід міг би негативно позначитися на економічній ситуації в країні та призвести до збільшення податкового навантаження на громадян. У цьому контексті вона також висловила сподівання, що урядові заходи забезпечать стабільність та економічне зростання країни без необхідності введення нових податкових обтяжень для громадян.

Українська влада наразі не розглядає можливість підвищення податків для забезпечення бюджету в умовах відсутності допомоги від Сполучених Штатів Америки. Про це заявила Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка від "Слуги народу" та членка комітету з фінансів, податкової та митної політики. Згідно її словам, підтримка від США для України має величезне значення, однак вже відомо про значний фінансовий пакет від Європейського Союзу. Василевська-Смаглюк також зазначила, що уряд розробляє альтернативні сценарії для забезпечення фінансування мобілізації, які будуть представлені у Верховній Раді до кінця місяця. Депутатка також зазначила, що президент України активно працює над можливістю отримання додаткової допомоги через Світовий банк та інші джерела. Щодо податкової політики, вона заявила про відсутність планів щодо підвищення податків, але розглядаються інші варіанти фінансування, включаючи перегляд акцизних зборів та зборів за надра. Також вона наголосила на тому, що підвищення податків не є пріоритетом зараз, оскільки це може призвести до тінізації зарплат та інших негативних наслідків.

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