Два поліцейських були вбиті, а ще шестеро отримали поранення внаслідок обстрілу Сумщини- 26.02.2024 15:49
Два поліцейських були вбиті, а ще шестеро отримали поранення внаслідок обстрілу Сумщини з боку російської армії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України, Ігор Клименко.
Тіла двох поліцейських були витягнуті з-під завалів, а пораненим слідчим надають медичну допомогу.
"Під час документування наслідків обстрілів по будівлі фермерського господарства російська армія знову нанесла удар. Артилерія прицільно обстрілювала правоохоронців", - зазначив Клименко.
В обласній військовій адміністрації підтвердили, що обстріл російською артилерією стався в Хотінській громаді Сумського району, де також пошкоджено приміщення агрофірми. Рятувальні роботи тривають.
Підполковник поліції Оксана Новік отримала несумісні з життям поранення. Вона керувала відділом розслідування злочинів, скоєних у зоні збройного конфлікту.
Також загинув підполковник поліції Олег Юрко, заступник начальника відділення поліції № 4 Сумського районного управління поліції та начальник слідчого відділення.
У прокуратурі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, а також умисного вбивства.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 27.02.2024 20:17
- 27.02.2024 13:30
- 27.02.2024 13:08
- 26.02.2024 15:27
- 22.02.2024 12:46
- 20.02.2024 11:33
- 19.02.2024 18:39
- 16.02.2024 12:22
- 16.02.2024 12:18
- 13.02.2024 14:34