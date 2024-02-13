Два поліцейських були вбиті, а ще шестеро отримали поранення внаслідок обстрілу Сумщини

- 26.02.2024 15:49
Два поліцейських були вбиті, а ще шестеро отримали поранення внаслідок обстрілу Сумщини

Два поліцейських були вбиті, а ще шестеро отримали поранення внаслідок обстрілу Сумщини з боку російської армії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України, Ігор Клименко.

Тіла двох поліцейських були витягнуті з-під завалів, а пораненим слідчим надають медичну допомогу.

"Під час документування наслідків обстрілів по будівлі фермерського господарства російська армія знову нанесла удар. Артилерія прицільно обстрілювала правоохоронців", - зазначив Клименко.

В обласній військовій адміністрації підтвердили, що обстріл російською артилерією стався в Хотінській громаді Сумського району, де також пошкоджено приміщення агрофірми. Рятувальні роботи тривають.

Підполковник поліції Оксана Новік отримала несумісні з життям поранення. Вона керувала відділом розслідування злочинів, скоєних у зоні збройного конфлікту.

Також загинув підполковник поліції Олег Юрко, заступник начальника відділення поліції № 4 Сумського районного управління поліції та начальник слідчого відділення.

У прокуратурі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, а також умисного вбивства.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Олег Юрко, Оксана Новік

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